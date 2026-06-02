События

Токаев оценил уникальную футбольную академию испанского клуба под Алматы

Токаев, футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью одного из уникальных спортивных проектов Алматинской области – футбольной академией международного уровня "Атлетико де Мадрид Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Известно, что главе государства показали общежитие академии вместимостью до 180 человек. Сейчас здесь проживают и тренируются 116 детей из разных областей нашей страны.

Отбор игроков в академию, в котором приняли участие более 4 тысяч детей со всего Казахстана, осуществлялся испанскими тренерами. Для юных футболистов здесь созданы все условия для полноценного учебного процесса, тренировок и самостоятельной подготовки.

Касым-Жомарту Токаеву также представили планы по развитию академии и расширению спортивной инфраструктуры. Намечено строительство двух открытых футбольных полей с искусственным газоном, крытого манежа на 500 мест и нового здания административно-бытового комплекса.

Как сообщили президенту, локация для академии, которая подходит для тренировок на выносливость, подобрана с учетом климатических факторов.

Особо отмечено, что чистый горный воздух и благоприятный климат Талгарского района Алматинской области способствуют быстрому восстановлению детского организма.

Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел футбольное поле, покрытие которого соответствует стандартам ФИФА. В это время на поле юные футболисты отрабатывали технику владения мячом и командное взаимодействие по испанской методике.

В мероприятии также приняли участие посол Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес, член совета директоров футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Давид Вилья и заместитель директора по делам академии и международного развития футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Мария Тереса Кириви.

До этого Токаев провел совещание по развитию города Алатау. Он заявил, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом. Кроме того, поручил срочно решить земельные вопросы в Алматинской области.

