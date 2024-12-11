Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики

Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана. Об этом 11 декабря 2024 года рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в среду релиза следует, что с участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло итоговое заседание Федерации легкой атлетики Казахстана за 2024 год. В мероприятии приняли участие президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов, руководители региональных федераций, спортсмены и представители Федерации.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

На заседании Даниал Ахметов представил отчет о проделанной работе федерации, отметив ряд важных достижений. Среди них – высокие результаты и победы казахстанских атлетов на международных соревнованиях, а также новые инициативы, направленные на развитие легкой атлетики.

"В ходе заседания Даниал Ахметов объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру прославленной легкоатлетки, чемпионки Олимпиады в Рио-де-Жанейро Ольги Рыпаковой на должность президента Федерации. Участники заседания, включая руководителей региональных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали ее кандидатуру". Пресс-служба МТС РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Даниала Ахметова за плодотворную работу в качестве президента федерации и пожелал успехов Ольге Рыпаковой в ее новой должности.

"Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. На сегодняшний день более 360 тысяч наших соотечественников профессионально занимаются этим видом спорта. Поэтому мы должны вывести легкую атлетику на новый уровень и усилить её популярность на международной арене. На сегодняшнем заседании произошли важные изменения в работе Федерации. Даниал Ахметов, возглавлявший Федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента Федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", – отметил Ербол Мырзабосынов.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В завершение заседания министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.

16 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил Даниала Ахметова от должности акима Восточно-Казахстанской области.

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Даниал Ахметов занимал должность президента Федерации легкой атлетики Казахстана с марта 2018 года.