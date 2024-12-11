Расследование дела об убийстве Шерзата Полата завершат до конца года
Фото: Instagram/justice_for_sherzat
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 11 декабря рассказал о ходе следствия по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, расследование на стадии завершения.
"До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей, все они будут привлечены – будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомления участникам уголовного процесса", – озвучил Санжар Адилов.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.
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