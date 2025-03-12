Когда дело об убийстве Шерзата Полата поступит в суд

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 12 марта 2025 года высказался по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МВД отметил, что в настоящее время дело Шерзата находится на изучении в прокуратуре.

"Ожидаем, что в ближайшие дни, на этой неделе, оно поступит в суд", – добавил Санжар Адилов.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.