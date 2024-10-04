Стрельба произошла во время ночной потасовки в Талгаре: убит человек

В городе Талгар Алматинской области в ночь на 4 октября 2024 года произошла потасовка, закончившаяся гибелью человека, сообщает Zakon.kz.

В местном Instagram-паблике появилась информация, что по ул. Менделеева около "китайского магазина" примерно в 2:30 была слышна стрельба. Местные жители поделились, что был сильный шум, они вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия.

Фото: kris_p_talgar

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области рассказали детали произошедшего.

"В ночь на 4 октября в городе Талгар между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Между тем в пос. Боралдай Алматинской области расследуют убийство маленькой девочки. Подозреваемая – ее мать.