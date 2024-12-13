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Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге

Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 16:12 Фото: RAMS Qazaqstan
Строительная компания RAMS Qazaqstan выходит на рынок крупнейшего мегаполиса страны с уникальным предложением – квартиры комфорт-класса по цене эконом.

14 декабря в Алматы официально стартуют продажи нового строящегося жилого комплекса Keruen City с квартирами от 11,5 миллиона тенге и беспроцентной рассрочкой до 40 месяцев, что делает данный проект привлекательным не только для покупателей, ориентированных на комфорт, но и для инвесторов.

Компания-застройщик RAMS Qazaqstan отмечает, что ЖК Keruen City гармонично сочетает в себе удобное расположение, современный архитектурный дизайн, продуманные планировки и высокие стандарты строительства. Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей современной городской жизни и предлагает будущим жильцам уникальное сочетание комфорта и практичности.

Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 16:12

Фото: RAMS Qazaqstan

"Я рад объявить о старте продаж нашего нового жилого комплекса комфорт-класса – Keruen City. Этот проект воплощает наше стремление предоставить клиентам жилье высокого качества с современными технологиями и максимальным комфортом по разумной цене. Мы тщательно продумали каждую деталь – от местоположения до инфраструктуры и планировок. Наши квартиры спроектированы так, чтобы они соответствовали запросам современных жителей мегаполиса, обеспечивая удобство, безопасность, комфорт и уют".Директор по продажам RAMS Qazaqstan Ислам Пенюков
Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 16:12

Фото: RAMS Qazaqstan

С учетом текущих рыночных условий, продолжил он, цены на квартиры от 11,5 миллионов тенге предлагают отличное соотношение стоимости и качества.

Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 16:12

Фото: RAMS Qazaqstan

"Также мы предусмотрели гибкие условия приобретения, такие как рассрочка при первоначальном взносе от 30%, чтобы процесс покупки был максимально удобным для наших клиентов".Ислам Пенюков
Где купить в Алматы квартиру комфорт-класса от 11,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 16:12

Фото: RAMS Qazaqstan

При этом Пенюков выделил ряд преимуществ.

  • Удобное местоположение. ЖК Keruen City располагается в одном из самых развивающихся районов города и спроектирован с учетом современных экологических стандартов и энергоэффективности. Жители будут иметь удобный доступ к ключевым транспортным артериям, общественному транспорту, а также к торгово-развлекательным и социальным объектам. Согласно генплану, здесь будет расположена новая станция метрополитена. Рядом находятся крупнейший торгово-развлекательный центр Aport Mall West, а также рынок "Алтын Орда". Для удобства движения на автомагистрали установлены кольцевое движение и мост.
  • Инфраструктура ЖК. На территории комплекса предусмотрены благоустроенные дворы с озелененными зонами отдыха, детскими и воркаут-площадками. Также в проекте предусмотрены подземные парковочные места для удобства автолюбителей. Современные строительные технологии. Сам жилой комплекс построен с использованием современных строительных технологий и высококачественных материалов. Из квартир открывается великолепный вид на Заилийский Алатау. Для покупателей предлагается широкий выбор планировок – от компактных однокомнатных квартир до просторных четырехкомнатных квартир с собственными террасами.
  • Дополнительные удобства. Shopping Avenue, своя прогулочная аллея, а также закрытый двор на территории комплекса обеспечивают высокий уровень безопасности для жителей и их гостей".

Успейте приобрести квартиру по выгодным условиям 14 декабря в отделе продаж ЖК Керуен сити Keruen City по адресу: Ташкентский тракт 18 километр, 2/5а.

Всю необходимую информацию вы также можете получить на сайте, либо позвонив но номерам: 222 и +7 707 212 44 44.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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