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Финансы

Квартира в Алматы за 9 млн тенге: реально ли купить недвижимость за такие деньги

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Алматы – самый разнообразный рынок жилья в Казахстане, где разница между самой дешевой и самой дорогой квартирой достигает 200 раз. Сколько стоят самые дешевые квартиры в городе и что можно купить за 9-15 млн тенге, выяснял Zakon.kz.

За средней ценой спрятаны миллионы

В июле 2026 года квадратный метр в новостройках Алматы стоил в среднем 739, 7 тыс. тенге – на 1,9% больше, чем месяцем ранее. За год новое жилье подорожало на 16,6%.

На вторичном рынке ситуация сложилась иначе: квартиры за месяц подешевели на 0,8%, до 743,54 тыс тенге за квадратный метр. При этом за год цены выросли на 8% (данные БНС АСПиР РК).

Средняя цена, однако, плохо показывает нижнюю границу рынка. В отдельных районах южной столицы квадратный метр стоит существенно дешевле: наиболее доступное жилье сосредоточено в Турксибском, Жетысуском, Алатауском и Наурызбайском районах.

Что продают за 9-15 млн тенге?

Самый дешевый вариант в сделанной нами выборке на основе отраслевых платформ – 9 млн тенге. За эти деньги предлагают однокомнатную квартиру в нижней части города площадью 40 кв. м на первом этаже без балкона. В объявлении указано, что в квартире нужен серьезный ремонт.

Рядом есть предложения, где за те же деньги приходится жертвовать уже площадью.

За 9,5 млн тенге продается однокомнатная квартира в очень отдаленном от центра микрорайоне площадью всего 14 кв. м. Это панельный дом 1968 года постройки, третий этаж из четырех. В объявлении указаны ремонт и частичная меблировка.

10,9 млн тенге стоит однокомнатная квартира площадью 13,5 кв. м в Бостандыкском районе, на втором этаже "сталинского" дома. В объявлении указаны проведенный ремонт, совмещенный санузел и мебель.

Есть и более просторные варианты. Например, за 12,5 млн тенге выставлена однокомнатная квартира площадью 22 кв. м в микрорайоне Каргалы. Дом монолитный, 1979 года постройки, четвертый этаж из пяти, состояние описано как "не новое, но аккуратное".

А за 12,8 млн тенге можно найти уже 23 кв. м в Алатауском районе. Это монолитный дом постройки 1970-х годов, квартира находится на первом этаже.

Получается любопытная картина: нижняя граница действительно начинается примерно с 9 млн тенге, но за одинаковые деньги покупатель получает совершенно разное жилье – от 13-14-метровых квартир до 40 кв. м. Почему же одни квартиры стоят в три раза дешевле других и что покупатель получает вместе с низкой ценой.

Рынок "экстремального компромисса"

Эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова считает, что рынок вторичной недвижимости Алматы – самый непредсказуемый в стране. Ведь в Алматы можно купить квартиру в диапазоне от 9-10 миллионов до 1,8 миллиарда тенге.

"Это удивительный пример экстремального расслоения, который можно охарактеризовать тремя словами: полярный, контрастный и дефицитный".Эльвира Сагандыкова

В нижней части рынка встречаются комнаты в бывших общежитиях коридорного или секционного типа площадью 12-18 кв. м, каркасно-камышитовые дома 1950-1960-х годов, микростудии, небольшие квартиры без балконов.

"За 9 миллионов тенге в Алматы купить полноценную стандартную квартиру в капитальном доме невозможно".Эльвира Сагандыкова

По ее оценке, покупателями супердешевого жилья чаще становятся студенты, молодые специалисты, люди, которым нужно максимально доступное жилье, а также инвесторы, рассчитывающие на ультрабюджетную аренду.

Отдельная проблема – финансирование. Такое жилье может быть трудно приобрести с использованием ипотеки: банки предъявляют требования к объекту, который принимается в залог.

Где в Алматы квартиры дешевле всего?

Наиболее доступные предложения сосредоточены в районах, удаленных от центра. В Турксибском и Жетысуском районах много старого жилого фонда, рядом находятся промышленные зоны и железнодорожная инфраструктура.

В Алатауском и Наурызбайском районах цена ниже городской средней за счет удаленности от делового центра и более молодой застройки на окраинах.

Для сравнения: в Медеуском районе квадратный метр в новостройке стоит около 1,2 млн тенге. Здесь на цену влияют центральное расположение, близость к деловой части города и предгорьям, а также более дорогой сегмент новой недвижимости.

Разница между районами получается кратной: покупатель может выбирать между квадратным метром стоимостью около 540 тыс. тенге и ценой более 1,2 млн.

В верхней части рынка разрыв становится еще заметнее. Самая дорогая квартира, выставленная на открытую продажу, оценивается в 1,8 млрд тенге. Это пятикомнатный пентхаус площадью 520 кв. м.

Между этим объектом и квартирой за 9 млн тенге – 200-кратная разница в цене.

Именно поэтому средняя стоимость квадратного метра в Алматы не дает полного представления о том, сколько денег нужно для покупки жилья. Нижняя граница рынка существует, но за ней начинается отдельный сегмент недвижимости – с маленькой площадью, старым фондом, ограниченным выбором и совсем другими условиями покупки.

Ранее мы рассказали, в каком городе Казахстана дешевле всего оформить жилье в аренду.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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