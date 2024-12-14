Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау
Аким города Шакир Кейкин торжественно вручил ключи новым собственникам квартир.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Новоселы переселены из домов 7 и 11 по улице Кожакаева, дома 66 по улице Бейбитшилик, дома 8 по улице Достык и дома 9 по улице Ондасынова в новый многоэтажный дом. Кроме того, жители сел Дамбы и Аспа получили новые дома частного сектора в селе Зарослый.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
67 семей, проживающих в аварийном многоэтажном доме, получили квартиры в жилых комплексах "Модерн" и "Латифа", жители села поселились в новых, современных частных домах.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
"От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан и новосельем от имени акима области Серика Шапкенова и от себя лично! Пусть ваши семьи будут наполнены счастьем и радостью. Пусть в каждой семье царит только благополучие и достаток, а ваша жизнь наполнена только добром!"Шакир Кейкин
С начала года по городу Атырау очередникам из аварийных и социально уязвимых слоев населения были вручены ключи от более 350 новых квартир. Это результат государственных программ, направленных на повышение благосостояния населения. Системная работа будет продолжена и в дальнейшем.