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События

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В преддверии главного праздника страны – Дня Независимости Республики Казахстан – ключи от новых квартир получили 73 семьи аварийных домов в Атырау. Это яркое свидетельство проводимой системной работы по улучшению качества жизни горожан.

Аким города Шакир Кейкин торжественно вручил ключи новым собственникам квартир.

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Новоселы переселены из домов 7 и 11 по улице Кожакаева, дома 66 по улице Бейбитшилик, дома 8 по улице Достык и дома 9 по улице Ондасынова в новый многоэтажный дом. Кроме того, жители сел Дамбы и Аспа получили новые дома частного сектора в селе Зарослый.

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

67 семей, проживающих в аварийном многоэтажном доме, получили квартиры в жилых комплексах "Модерн" и "Латифа", жители села поселились в новых, современных частных домах.

Как прошло новоселье накануне Дня Независимости в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 14:54

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан и новосельем от имени акима области Серика Шапкенова и от себя лично! Пусть ваши семьи будут наполнены счастьем и радостью. Пусть в каждой семье царит только благополучие и достаток, а ваша жизнь наполнена только добром!"Шакир Кейкин

С начала года по городу Атырау очередникам из аварийных и социально уязвимых слоев населения были вручены ключи от более 350 новых квартир. Это результат государственных программ, направленных на повышение благосостояния населения. Системная работа будет продолжена и в дальнейшем.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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