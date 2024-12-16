В Астане и нескольких регионах Казахстана ожидаются сложные погодные условия

Синоптики объявили 17 декабря штормовое предупреждение для жителей Астаны и десяти областей страны, где ожидается резкая смена погоды, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет" в Акмолинской области ожидается сильный ветер.

"Днем на западе и севере Акмолинской области возможны порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау ожидается южный ветер 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

В Астане также прогнозируют южный ветер, порывами до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере и востоке региона будет низовая метель. Ветер юго-западный и южный, порывами до 15-20 м/с.

В Уральске прогнозируют гололед, низовую метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге и в центре области до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют низовую метель. Ветер южный 15-20 м/с, на западе, севере и юге региона возможны порывы до 23-28 м/с. Днем в Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20 м/с, порывы до 23 метров.

На западе, севере и в центре Костанайской области ожидается метель. Ветер южный 15-20 метров, в северной половине области порывы до 23-28 м/с. В Костанае также прогнозируют низовую метель и южный ветер 15-20 метров, ночью порывами до 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области – порывы до 15-20, в районе Алакольских озер временами до 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре и горных районах области ожидается сильный мороз -25-28°. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз -25°.

17-19 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области и Таразе ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем 18-19 декабря порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается юго-восточный ветер, южный ночью на севере области 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере и в горных районах региона прогнозируют сильный мороз -25-26°. В Алматы 17 декабря ночью временами ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать алматинцам в течение недели.