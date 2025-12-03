Штормовое предупреждение объявили в Казахстане из-за сложных погодных условий

В 14 областях Казахстана на 4 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Семее днем ожидается гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, днем осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Актюбинской области ожидается туман.

Днем западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. В Усть-Каменогорске днем ожидается гололед.

На севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер западный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег низовая метель, гололед. Туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ранее сообщалось, что снег и дожди обрушатся на Казахстан.