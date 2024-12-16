Северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 17 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"Северный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе – снег", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории страны отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе с метелью и туманом, на западе, северо-западе – гололед.

Ночью на севере, в центре, а также в горных районах Жетысуской области, на севере и в горных районах Алматинского региона ожидается сильный мороз 25-28 градусов.

В Астане переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью −13-15°, днем −8-10°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −16-18°, днем −5-7°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью −15-17°, днем 0-2°.

Ранее синоптики объявили 17 декабря штормовое предупреждение для жителей Астаны и десяти областей страны, где ожидается резкая смена погоды.