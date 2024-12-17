Еще два жилых дома сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда под снос попали два жилых дома. Это 3-этажные дома, расположенные на одном участке в мкр. Нур-Алатау и по ул. К. Тауасарұлы, 71/21, сообщает Zakon.kz.
Об этом 17 декабря рассказали в управлении градостроительного контроля Алматы.
"В ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры. Вскоре управлением был подан иск на снос объектов в Бостандыкский районный суд. 29 сентября 2023 года суд принял решение о сносе двух домов. 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения", – сказано в сообщении.
Решение суда поступило в Департамент юстиции, где было возбуждено исполнительное производство.
Фото: акимат Алматы
Демонтаж собственники добровольно начали накануне.
В Алматы в рамках поручения акима города Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено 62 строительных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.
12 декабря сообщалось, что в горах Алматы начали снос ЖК "Французский дом", расположенного в АКХ "Чапаева", в мкр. Карагайлы.
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