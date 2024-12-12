#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.93
542.52
4.98
События

В горах Алматы сносят жилой комплекс

В горах Алматы сносят ЖК Французский дом, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:55 Фото: акимат Алматы
В Алматы начали снос ЖК "Французский дом", расположенного в АКХ "Чапаева", в мкр. Карагайлы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города от 12 декабря 2024 года, проведенная ранее внеплановая проверка установила, что заказчик (физлицо) возводит жилой комплекс с отсутствием архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.

"В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы. 26 июля 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования Управления удовлетворены. ​26 октября 2023 года Алматинским городским судом решение 1-й инстанции оставлено без изменений. 30 января 2024 года исполнительный лист направлен в Департамент юстиции Алматы, где было возбуждено исполнительное производство", – сказано в сообщении.

В горах Алматы сносят жилой комплекс Французский дом, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:55

Фото: акимат Алматы

Снос начали сегодня, 12 декабря, с участием судебных исполнителей.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 55 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

10 декабря в Алматы в мкр Айнабулак-1 приступили к носу кафе, которое признали незаконным по решению суда. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: