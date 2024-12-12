В горах Алматы сносят жилой комплекс

В Алматы начали снос ЖК "Французский дом", расположенного в АКХ "Чапаева", в мкр. Карагайлы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города от 12 декабря 2024 года, проведенная ранее внеплановая проверка установила, что заказчик (физлицо) возводит жилой комплекс с отсутствием архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.

"В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы. 26 июля 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования Управления удовлетворены. ​26 октября 2023 года Алматинским городским судом решение 1-й инстанции оставлено без изменений. 30 января 2024 года исполнительный лист направлен в Департамент юстиции Алматы, где было возбуждено исполнительное производство", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Снос начали сегодня, 12 декабря, с участием судебных исполнителей.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 55 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

10 декабря в Алматы в мкр Айнабулак-1 приступили к носу кафе, которое признали незаконным по решению суда.