В Алматы сносят незаконные пристройки к жилому дому

В центре Алматы 12 июня 2025 года сносят две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на ул. Наурызбай батыра, 41, сообщает Zakon.kz

Постройки с двух сторон здания были возведены без разрешительных документов на территории общего пользования, сообщает акимат Алматы. Нарушение выявили после обращения одного из жителей, по его жалобе провели внеплановую проверку.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Собственник был привлечен к административной ответственности. Суд признал его виновным, назначил штраф и постановил снести незаконные конструкции. Решение позже подтвердил Алматинский городской суд.

Одну из пристроек владелец демонтировал добровольно, вторая сносится сегодня принудительно с участием судебных исполнителей.

Ранее мы сообщали, что в Алматы снесут порядка 40 ветхих домов.