#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.77
593.19
6.41
События

В Алматы сносят незаконные пристройки к жилому дому

снос пристройки физического лица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 20:36 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центре Алматы 12 июня 2025 года сносят две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на ул. Наурызбай батыра, 41, сообщает Zakon.kz

Постройки с двух сторон здания были возведены без разрешительных документов на территории общего пользования, сообщает акимат Алматы. Нарушение выявили после обращения одного из жителей, по его жалобе провели внеплановую проверку.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Собственник был привлечен к административной ответственности. Суд признал его виновным, назначил штраф и постановил снести незаконные конструкции. Решение позже подтвердил Алматинский городской суд.

Одну из пристроек владелец демонтировал добровольно, вторая сносится сегодня принудительно с участием судебных исполнителей.

Ранее мы сообщали, что в Алматы снесут порядка 40 ветхих домов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
В аэропорту Алматы прокомментировали информацию "о торговле цветами"
События
21:04, Сегодня
В аэропорту Алматы прокомментировали информацию "о торговле цветами"
В Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге
События
19:54, Сегодня
В Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге
Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было – МИД РК
События
19:12, Сегодня
Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было – МИД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: