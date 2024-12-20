Извлекли уроки: в Алматы начали внутренний аудит Центрального стадиона после матча "Астана" – "Челси"

Накануне Центральный стадион Алматы стал ареной главного футбольного события. Более 20 тысяч болельщиков собрались, чтобы насладиться матчем между командами "Астана" и "Челси".

Городские власти тщательно подготовились к мероприятию: организовали бесплатные маршруты для подвоза зрителей, заранее оповестили о перекрытии улиц, обеспечили безопасность игроков и болельщиков, а также приняли меры против перекупщиков билетов. В целом, спортивный праздник прошел без происшествий.

Однако не обошлось без нареканий. Некоторые зрители обнаружили, что их ряды на трибунах остались неочищенными от снега, выпавшего накануне. Реакция на это была незамедлительной: за допущенные недочеты управляющий Центрального стадиона был освобожден от должности.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений Елена Тё поделилась деталями случившегося, рассказала о кадровых решениях и планах по модернизации стадиона.

– Елена Васильевна, как получилось, что уборка снега и состояние трибун на стадионе не были своевременно подготовлены? Ведь мероприятие нельзя назвать рядовым?

– Все верно, мы с нетерпением ждали этого матча. Несмотря на сложности зимних погодных условий, так как арена открытая, старались максимально обеспечить условия как для игроков, так и для зрителей.

Что касается досадной ситуации с неубранным снегом, неубранными остались лишь несколько рядов. Конечно, никто не снимает с себя ответственности. Хочу сказать, что это техническая недоработка, человеческий фактор, грубая оплошность, недосмотр со стороны управляющего стадионом. Можно как угодно пытаться охарактеризовать произошедшее и действительно, оправдания никакого нет! На фоне всеобщей вовлеченности на подготовку к этому матчу просто невероятное чувство стыда перед городом и болельщиками…

В подготовке арены были задействованы, в первую очередь, сотрудники и персонал объекта, а также активное содействие и помощь оказывали все городские службы. Над организацией мероприятия работали под постоянным контролем администрации города.

Для удобства болельщиков абсолютно бесплатно был организован трансфер из разных частей города. Во избежание пробок и заторных ситуаций была организована и обеспечена безопасность улиц, прилегающих к стадиону, правоохранительные службы обеспечивали безопасность болельщиков.

– Были нарекания на состояние стадиона, что он устарел, сиденья старые.

– По поводу состояния сидений и инфраструктуры стадиона ничего нового не открою для вас: арена готовится к масштабной модернизации, мы просто пытаемся поддерживать текущее функциональное состояние. К сожалению, не все это хотят понимать и делают многолетнюю боль объекта бесконечным хайпом.

В целом, и со слов англичан, и наших игроков, игра в техническом плане прошла без нареканий. Спасибо нашим болельщикам, которые, несмотря на погоду, создали на стадионе потрясающую атмосферу футбольного праздника.

– Из-за инцидента был уволен управляющий Центральным стадионом. В своем интервью он сказал, что зарплаты у людей мизерные, никакого содействия ему не оказывали, хотя он неоднократно обращался в Дирекцию.

– Да, несмотря на ответственность, которая лежит на Дирекции, в компетенцию и функционал управляющего объектом входит содержание хозяйства в надлежащем состоянии, тем более в такие ответственные события на объекте. Бауржан Жумажанович работал на этом объекте с июля 2023 года, все было стабильно и все вопросы решались без нареканий. Тем более что в этом году на стадионе было более чем достаточно мероприятий. Допустить такую досадную ошибку и не обеспечить должный контроль за полной готовностью стадиона – это абсолютно недопустимая халатность со стороны управляющего, особенно учитывая высокий уровень внимания к этому событию.

Что касается персонала с зарплатой 80 тысяч. Помимо штатных единиц стадиона, Дирекция ежегодно заключает договора на оказания возмездных услуг с физическими лицами на уборку производственных помещений, в данном случае, это уборка чаши большой арены. Согласно условиям договора, оплата за оказание услуг составляет 104 тысячи тенге и обусловлена тем, что данные физические лица привлекаются только в период подготовки арены и в дни проведения мероприятий. Этот вид услуг носит сезонный характер, как и на других наших объектах открытого типа.

Из 46 сотрудников стадиона 23 – это технический персонал по уборке внутренних помещений и прилегающей территории.

Кроме того, во время подготовки к этому матчу на сайте Дирекции было опубликовано объявление о дополнительном наборе уборщиков территорий. Получили около 40 откликов, однако из-за погодных условий и необходимости заключения договора на оплату практически никто не вышел. Люди хотели сразу и наличными. Этот метод оказался неэффективным.

– Что делать, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем?

– Возвращаясь к этой ситуации, согласно приказу Дирекции от 5 декабря дополнительно были привлечены сотрудники и техника других объектов Дирекции, а именно Дворца спорта и культуры им. Балуана Шолака, МФК "Алматы арена", МФК "Халык Арена", Спортивно-тренировочного комплекса.

Поддержку оказали сотрудники подрядных организаций Дирекции. Поэтому обвинения, что не оказывали никакого содействия, считаю необоснованными.

Произошедшее, безусловно, обязывает нас извлечь урок и сделать выводы по исключению подобных промахов. Для объективности создана комиссия по проведению служебного расследования и внутреннего аудита деятельности сотрудников Центрального стадиона.

По итогам работы комиссии будет определена эффективность деятельности ответственных лиц объекта.