В Алматы после матча "Кайрат" – "Астана" болельщики вместе с волонтерами провели уборку стадиона

В Алматы состоялся матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Астана", который стал одним из самых ярких спортивных событий последних дней, сообщает Zakon.kz.

С первых минут игра сопровождалась мощной поддержкой трибун: стадион был практически полностью заполнен, а болельщики создали атмосферу настоящего футбольного праздника. Эмоции, живые реакции на каждый момент и единый ритм поддержки объединили тысячи зрителей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особое внимание в рамках матча было уделено вопросам экологической культуры и ответственности. Инициатива "Таза Қазақстан" стала важной частью события, напомнив о значимости бережного отношения к окружающей среде даже во время массовых мероприятий.

Сразу после финального свистка на стадионе была организована уборка. Волонтеры оперативно приступили к работе, однако ключевым моментом стало то, что к ним присоединились сами болельщики. Многие зрители не остались равнодушными и помогли собрать мусор на трибунах, продемонстрировав высокий уровень гражданской ответственности и уважения к городу.

Благодаря совместным усилиям территория стадиона была быстро приведена в порядок. Подобная практика показывает, что культура болельщиков в Алматы выходит на новый уровень, где важны не только эмоции от игры, но и осознанное отношение к общественным пространствам.

Организаторы отмечают, что такие инициативы формируют позитивный пример и способствуют укреплению ценностей чистоты и порядка. Матч запомнился не только зрелищной игрой, но и единством болельщиков, которые доказали: поддержка команды может идти рука об руку с заботой о городе и окружающей среде.