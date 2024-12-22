Казахстанская актриса Татьяна Тарская отпраздновала 85-летний юбилей

22 декабря 2024 года отметила свой 85-летний юбилей заслуженная артистка Казахстана, кавалер орденов "Достық 2 дәрежелі" и "Дружбы" Татьяна Тарская, сообщает Zakon.kz.

Легендарная актриса посвятила более 60 лет своей творческой жизни сцене театра имени Наталии Сац, став символом казахстанского театрального искусства.

Фото: театр имени Наталии Сац

За свою карьеру Тарская сыграла более 300 спектаклей, воплотив на сцене свыше 700 ролей. Ее имя ассоциируется с театральным мастерством, вдохновляя поколения зрителей любить, верить и надеяться. Татьяна Николаевна продолжает служить искусству с неизменной страстью и преданностью.

Фото: театр имени Наталии Сац

Сегодня Татьяна Тарская была удостоена высшей награды Церкви – ордена Казахстанского митрополичьего округа "Мир и Согласие". Орден был вручен за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, за вклад в развитие казахстанской культуры и в связи с 85-летним юбилеем актрисы.

С юбилеем актрису поздравили ведущие политические и культурные деятели Казахстана и России, в том числе председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Фото: театр имени Наталии Сац

К поздравлениям присоединился и народный артист России Николай Басков, назвав Тарскую "живой легендой сцены".