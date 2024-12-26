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События

Как Казахстан стремится в лидеры автомобильной промышленности в Центральной Азии

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:00 Фото: Zakon.kz
Прежде Казахстан был известен как страна сырьевого экспорта. Но теперь, с успешным претворением политических и экономических реформ, инициированных президентом Токаевым, государство ставит перед собой новые амбициозные задачи.

Именно они связаны с выходом на новый технологический уклад и дальнейшим ростом благосостояния граждан.

Формируются и развиваются целые кластеры, которых в Казахстане никогда не было, с новейшими технологиями, преобразующими страну в одного из лидеров не только Центрально-Азиатского региона.

В числе крупнейших национальных стратегических проектов – производство автомобилей, отрасль, активно стимулирующаяся правительством и привлекающая инвестиции от мировых гигантов. Причем Казахстану удалось добиться таких условий, которые ранее предоставляли только Соединенным Штатам Америки.

Улучшение инвестиционного климата и стабильный спрос, связанный в первую очередь с ростом покупательской способности населения и открывающийся экспортный потенциал, подняли доверие со стороны транснациональных корпораций, которые все больше и чаще инвестируют в предприятия казахстанских партнеров.

Так, как отмечено в одном из ведущих мировых новостных порталов Business Insider, в 2024 году General Motors принял участие в запуске нового CKD-комплекса по производству автомобилей Chevrolet Onix на заводе Allur в Костанае. Там же в настоящее время идет строительство нового завода Kia Qazaqstan, работа которого будет начата в 2025 году.

Такие технологии по производству автомобилей корейского бренда на территории Центральной Азии и СНГ размещают лишь в Казахстане, что подчеркивает признание зарубежными инвесторами уверенного движения страны на пути к модернизации, технологического прогресса, привлечения новейших технологий и инвестиций, что стало возможным благодаря продолжающимся реформам.

"Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке", – комментировал будущий запуск предприятия Хо Сун Сон, президент и генеральный директор Kia Corporation.

Изменения, происходящие в Казахстане, отмечают не только Востоке, но и на Западе. Вместе с ведущими инвесторами Азии европейские бренды налаживают промышленную кооперацию.

Уже в ближайшее время появится производство автомобилей европейского концерна Skoda в Костанае. Помимо этого, на этапе строительства находится завод Astana Motors Manufacturing, который будет производить автомобили китайских брендов. Многие из предприятий уже имеют опыт поставок продукции в страны СНГ.

С увеличением объемов производства развивается и локализация – все большее число компонентов для автомобилей производят в Казахстане, что снизило зависимость от импорта, способствовало появлению новых предприятий и отраслей, при этом стабилизировало цены на авто.

"Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности – созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Казахско-Корейском бизнес-форуме в июне 2024 года.

До конца 2025 года в стране будут реализованы 10 масштабных проектов по производству компонентов. Благодаря этому снизится и себестоимость выпускаемой продукции. Также с начала 2026 года операции по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана, а к 2027-му планируется выпуск нескольких сотен тысяч новых автомобилей.

Политику президента активно реализует правительство Казахстана, с одной стороны стимулируя производителей технологически развиваться, снижать себестоимость и увеличивать объемы производства, с другой, делая автомобили для граждан безопаснее и доступнее.

"Казахстанский автопром состоялся. Он будет дальше развиваться. И мы, как правительство, всегда будем его поддерживать, всемерно", – сказал Олжас Бектенов во время посещения индустриальной зоны Алматы в июле 2024 года.

Пристальное внимание со стороны властей к одной из ведущих высокотехнологичных отраслей неслучайно. По итогам 2023 года доля отрасли в машиностроении страны составила 44,3%, в обрабатывающей промышленности в целом – 8,5%. Отдельно важно отметить возрастающую долю автопрома в структуре ВВП, который вырос с 1% в 2022 году до 1,5% в 2023-м.

На фоне замедления развития европейского автомобилестроения, и даже перспектив закрытия отдельных заводов, уверенное развитие автомобильной промышленности Казахстана привлекает пристальное внимание и в Западной Европе, и в США.

Также, как указано в другом крупном финансовом издании Yahoo! Finance, менее чем за месяц завод Allur в Костанае посетили посол Франции Сильвен Гийоге и посол США Дэниэл Розенблюм. Мировые автомобильные производители отмечают впечатляющий прогресс проводимых реформ, которые знаменуют качественный переход Казахстана к инновационным производствам. Визит дипломатов подчеркивает серьезную заинтересованность ведущих держав в сотрудничестве и развитии автомобильной промышленности Казахстана, которая становится важным звеном формирующегося нового технологического уклада.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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