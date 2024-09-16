Кайрат Боранбаев: Успехи в Париже дадут новый импульс для развития паралимпийского спорта в Казахстане

После успешных выступлений казахстанских паралимпийцев на играх в Париже, Национальный паралимпийский комитет ставит перед собой амбициозные задачи по дальнейшему развитию паралимпийского движения.

Кайрат Боранбаев, президент Национального паралимпийского комитета Казахстана, поделился ключевыми планами по развитию паралимпийского спорта в стране, расширении инфраструктуры и поддержке молодых спортсменов.

– Паралимпийские игры в Париже стали важной вехой для Казахстана. Как вы считаете, как этот успех повлияет на дальнейшее развитие паралимпийского движения в нашей стране?

– Успехи в Париже показали, что наши спортсмены способны на большие достижения, и это, безусловно, даст нам новый импульс для дальнейшего развития паралимпийского спорта в Казахстане. Мы не просто привезли девять медалей — это был знак того, что система подготовки работает, и нам нужно расширять ее возможности. Этот успех вдохновляет не только нас, но и молодых спортсменов, которые видят, что путь к победе возможен. Теперь наша задача — использовать этот импульс для развития инфраструктуры, улучшения условий для тренировок и вовлечения в спорт новых поколений.

– Какие конкретные шаги предпринимает Национальный паралимпийский комитет для развития инфраструктуры паралимпийского спорта в Казахстане?

– Мы понимаем, что без современной спортивной инфраструктуры сложно ожидать серьезных результатов. Поэтому одним из наших ключевых проектов является строительство нового паралимпийского центра в Астане. Этот центр будет предназначен для подготовки спортсменов по летним видам спорта, и его создание станет важным шагом для дальнейшего развития паралимпийского движения. Кроме того, мы планируем уделить больше внимания зимним видам спорта. Планируем реконструкцию инклюзивного ледового катка "Тарлан". Этот проект важен для подготовки к зимним Паралимпийским играм. Также рассматриваем возможность строительства центра по керлингу, который сможет обслуживать как паралимпийцев, так и здоровых спортсменов. Это позволит нам готовить спортсменов к зимним играм на высшем уровне.

Фото: НПК

– Какие виды спорта вы планируете развивать в ближайшие годы, и что делается для их популяризации?

– Мы уже видим большие успехи в таких видах спорта, как дзюдо и пауэрлифтинг, которые стали традиционными для нашей страны. Но на этом мы не останавливаемся. Мы активно развиваем такие дисциплины, как волейбол сидя, пулевая стрельба и настольный теннис. Эти виды спорта требуют времени и инвестиций, но у нас уже есть определенные успехи. Например, впервые на Паралимпийских играх в Париже у нас была медаль в пулевой стрельбе. Это новая дисциплина для Казахстана, и мы планируем ее развивать и дальше. Также мы продолжаем сотрудничать с международными федерациями, чтобы наши спортсмены могли участвовать в большем количестве международных турниров.

Фото: НПК

– Каковы ваши планы по привлечению молодежи в паралимпийский спорт?

– Привлечение молодежи — это один из наших приоритетов. Мы запускаем различные программы для детей с инвалидностью, такие как юношеские соревнования, например, Областные национальные инклюзивные игры "Жулдызай", которые пройдут в октябре. Мы ожидаем, что участие в них примет до 500 детей со всего Казахстана. Эти соревнования помогают не только выявить таланты, но и создать у детей интерес к спорту. Мы также развиваем программы, которые помогают родителям понять, как спорт может улучшить качество жизни их детей. Важно, чтобы молодежь видела, что спорт — это не только возможность для физического развития, но и путь к социальной интеграции.

Фото: НПК

– Какие сложности существуют на пути развития паралимпийского спорта в Казахстане?

– Конечно, есть определенные трудности, связанные с инфраструктурой и доступностью спортивных объектов для людей с инвалидностью. Это не только физические барьеры, но и недостаток специализированных условий, таких как доступные раздевалки, тренировочные залы и другие элементы инфраструктуры. Мы уже работаем с федерациями, чтобы улучшить ситуацию и создать все необходимые условия для спортсменов с инвалидностью. Однако, на это требуется время, и мы понимаем, что каждое изменение — это шаг вперед.

– Какую роль играют спонсоры и государственная поддержка в развитии паралимпийского спорта?

– Государственная поддержка — это основа развития паралимпийского спорта в Казахстане. Министерство туризма и спорта, Комитет по спорту — все они активно участвуют в наших инициативах. Также нельзя недооценивать роль частных спонсоров, которые помогают с финансированием отдельных проектов, включая приобретение спортивного оборудования, протезов и колясок для наших спортсменов. Спонсоры и государство вместе создают необходимые условия для успешной подготовки наших атлетов, и мы благодарны им за это.

Фото: НПК

– Как вы видите будущее паралимпийского движения в Казахстане через несколько лет? Какие ваши главные ожидания?

– Будущее паралимпийского движения в Казахстане я вижу очень светлым. Мы закладываем прочный фундамент для дальнейшего роста: улучшаем инфраструктуру, привлекаем молодежь, и все больше внимания уделяется нашим спортсменам со стороны общества и государства. Через несколько лет я надеюсь увидеть еще больше казахстанцев на Паралимпийских играх, готовых бороться за медали. Но самое главное — это не только спортивные достижения. Мы стремимся к тому, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя равноправными членами общества, а спорт для них стал не только способом самовыражения, но и социальной интеграции. Уверен, что этот процесс уже начался, и его развитие будет только ускоряться.