#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Казахстан стал лидером перемен в Центральной Азии – политический обозреватель

Курултай, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:02 Фото: aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о переходе к новому этапу политических реформ. Эксперты отмечают, что курс на обновление государственного устройства уже привел к ощутимым изменениям в системе власти и общественной жизни страны.

Прошедший Курултай в Казахстане вызвал живой отклик в зарубежных странах. Так, российский востоковед и кинодокументалист Леонид Млечин отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила общество, а накануне, на V заседании Национального курултая в Кызылорде, глава государства объявил о новом этапе политической модернизации государственного строя Республики Казахстан.

"В мире много стран с давно устоявшейся политической практикой, где правила игры меняют редко и неохотно. В государствах на постсоветском пространстве правила еще только формируются. Президент Касым-Жомарт Токаев – лидер перемен. Он давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила страну".Леонид Млечин

По словам востоковеда, президент Казахстана откликнулся на ожидания общества. Люди многое хотели изменения в жизни. Сегодня страна остро нуждается в создании условий для самореализации и успеха в обретении уверенности в собственных силах.

"Президент сознательно ограничивает свою власть, что не очень характерно для политиков. Скажем, вице-президенты мало где существуют, потому что напарников в политике опасаются. Но Токаев – не опасливый и думает не о себе, а об интересах государства. Хорошо продуманная система сдержек и противовесов (чтобы ни одна ветвь власти не господствовала над другими) обеспечивает стабильность. Казахстанское общество обретает самостоятельность и способность к самоорганизации. Возвращается вера в способность самому чего-то добиться и изменить жизнь".Леонид Млечин

По инициативе президента уже введен новый институт парламентской оппозиции, заметно упростилась процедура регистрации политических партий, понижен порог для прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти процентов.

Теперь полномочия Парламента заметно возрастают, соответственно, депутатский мандат становится ценнее, и голос избирателя – важнее. Что подкрепляется и отказом от президентской квоты в Парламенте. Как заметил Токаев, "в Парламенте не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев".

"Главное: уверенность граждан в способности менять жизнь к лучшему. В этом и заключается смысл реформ, которые проводит президент Токаев", – заключает российский деятель.

Сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов также отметил, что либеральная инициатива президента однозначно поддерживается международными политическими организациями, а также полностью соответствует мировому опыту и глобальным конвенциям.

Прочитать все материалы о прошедшем Курултае вы можете здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев обратился к правительству в связи с налоговой реформой
16:06, 14 марта 2025
Токаев обратился к правительству в связи с налоговой реформой
Когда и как будет изменен новый Налоговый кодекс в Казахстане – мнение финансиста
15:34, 20 января 2026
Когда и как будет изменен новый Налоговый кодекс в Казахстане – мнение финансиста
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
14:45, 20 января 2026
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: