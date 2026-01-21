Казахстан стал лидером перемен в Центральной Азии – политический обозреватель

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о переходе к новому этапу политических реформ. Эксперты отмечают, что курс на обновление государственного устройства уже привел к ощутимым изменениям в системе власти и общественной жизни страны.

Прошедший Курултай в Казахстане вызвал живой отклик в зарубежных странах. Так, российский востоковед и кинодокументалист Леонид Млечин отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила общество, а накануне, на V заседании Национального курултая в Кызылорде, глава государства объявил о новом этапе политической модернизации государственного строя Республики Казахстан.

"В мире много стран с давно устоявшейся политической практикой, где правила игры меняют редко и неохотно. В государствах на постсоветском пространстве правила еще только формируются. Президент Касым-Жомарт Токаев – лидер перемен. Он давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила страну". Леонид Млечин

По словам востоковеда, президент Казахстана откликнулся на ожидания общества. Люди многое хотели изменения в жизни. Сегодня страна остро нуждается в создании условий для самореализации и успеха в обретении уверенности в собственных силах.

"Президент сознательно ограничивает свою власть, что не очень характерно для политиков. Скажем, вице-президенты мало где существуют, потому что напарников в политике опасаются. Но Токаев – не опасливый и думает не о себе, а об интересах государства. Хорошо продуманная система сдержек и противовесов (чтобы ни одна ветвь власти не господствовала над другими) обеспечивает стабильность. Казахстанское общество обретает самостоятельность и способность к самоорганизации. Возвращается вера в способность самому чего-то добиться и изменить жизнь". Леонид Млечин

По инициативе президента уже введен новый институт парламентской оппозиции, заметно упростилась процедура регистрации политических партий, понижен порог для прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти процентов.

Теперь полномочия Парламента заметно возрастают, соответственно, депутатский мандат становится ценнее, и голос избирателя – важнее. Что подкрепляется и отказом от президентской квоты в Парламенте. Как заметил Токаев, "в Парламенте не должно быть каких-либо эксклюзивных назначенцев".

"Главное: уверенность граждан в способности менять жизнь к лучшему. В этом и заключается смысл реформ, которые проводит президент Токаев", – заключает российский деятель.

Сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов также отметил, что либеральная инициатива президента однозначно поддерживается международными политическими организациями, а также полностью соответствует мировому опыту и глобальным конвенциям.

Прочитать все материалы о прошедшем Курултае вы можете здесь.