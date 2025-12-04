Миллионы долларов и задержание иностранцев: Казахстан и США накрыли международную наркосеть
Он отметил, что специальными прокурорами завершены расследования и направлены в суд ряд крупных дел по борьбе с наркобизнесом в интернете.
"В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами. Отмечу, что по инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), имеющие опыт этой работы на международном уровне. Участвовали в преступной схеме более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов", – написал Асылов в соцсети X (Twitter) в четверг.
По его данным, задержаны 24 человека, среди которых граждане России, Узбекистана и Афганистана.
"Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты "дропперов" и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют – граждане иностранных государств".Берик Асылов
Также он рассказал, что в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории. В них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 гр. фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
"Преступная сеть использовала Telegram-каналы "Карбон", "DDD_Shym" и другие, через которые не только распространялись наркотики, но и велось обучение "новичков" методам их производства. Некоторые создавали собственные каналы, сохраняя связь с основной сетью, которая поставляла прекурсоры и контролировала оборот".Берик Асылов
По его словам, аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.
"Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской области удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд".Берик Асылов
Так, в области Улытау пресечена работа Telegram-наркомагазина "Kaef Mafia". Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 млрд тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности.
В Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина "Dune-Operator 24/7". В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов.
Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларов (USDT).
