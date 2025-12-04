#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Общество

Миллионы долларов и задержание иностранцев: Казахстан и США накрыли международную наркосеть

Коррупция, взятка, взятки, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 10:44 Фото: freepik
Во исполнение поручения президента Казахстана прокуратурой совместно с правоохранительными и специальными органами ведется усиленная работа по борьбе с наркобизнесом. Об этом 4 декабря заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что специальными прокурорами завершены расследования и направлены в суд ряд крупных дел по борьбе с наркобизнесом в интернете.

"В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами. Отмечу, что по инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), имеющие опыт этой работы на международном уровне. Участвовали в преступной схеме более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов", – написал Асылов в соцсети X (Twitter) в четверг.

По его данным, задержаны 24 человека, среди которых граждане России, Узбекистана и Афганистана.

"Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты "дропперов" и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют – граждане иностранных государств".Берик Асылов

Также он рассказал, что в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории. В них изъято:

  • 6,1 кг готового мефедрона;
  • 330 гр. фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
  • 2,1 тонны прекурсоров;
  • комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
"Преступная сеть использовала Telegram-каналы "Карбон", "DDD_Shym" и другие, через которые не только распространялись наркотики, но и велось обучение "новичков" методам их производства. Некоторые создавали собственные каналы, сохраняя связь с основной сетью, которая поставляла прекурсоры и контролировала оборот".Берик Асылов

По его словам, аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.

"Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской области удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд".Берик Асылов

Так, в области Улытау пресечена работа Telegram-наркомагазина "Kaef Mafia". Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 млрд тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности.

В Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина "Dune-Operator 24/7". В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов.

Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларов (USDT).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 10:44
Двойная жизнь: в Астане задержали финансиста

3 декабря 2025 года стало известно, что в Шымкенте на двух иностранцев, занимавшихся закладкой наркотических средств, возбуждены уголовные дела. Подробности – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Криптокошельки с оборотом более 100 млн долларов США нашли у наркодилеров в Казахстане
10:07, 27 декабря 2024
Криптокошельки с оборотом более 100 млн долларов США нашли у наркодилеров в Казахстане
Миллиарды тенге отдали мошенникам казахстанцы
10:37, 15 апреля 2025
Миллиарды тенге отдали мошенникам казахстанцы
Как будут защищать предпринимателей, рассказали в Генпрокуратуре
18:49, 21 июня 2024
Как будут защищать предпринимателей, рассказали в Генпрокуратуре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: