Миллионы долларов и задержание иностранцев: Казахстан и США накрыли международную наркосеть

Во исполнение поручения президента Казахстана прокуратурой совместно с правоохранительными и специальными органами ведется усиленная работа по борьбе с наркобизнесом. Об этом 4 декабря заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что специальными прокурорами завершены расследования и направлены в суд ряд крупных дел по борьбе с наркобизнесом в интернете.

"В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами. Отмечу, что по инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), имеющие опыт этой работы на международном уровне. Участвовали в преступной схеме более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов", – написал Асылов в соцсети X (Twitter) в четверг.

По его данным, задержаны 24 человека, среди которых граждане России, Узбекистана и Афганистана.

"Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты "дропперов" и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют – граждане иностранных государств". Берик Асылов

Также он рассказал, что в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории. В них изъято:

6,1 кг готового мефедрона;

330 гр. фасованного наркотика, предназначенного к продаже;

2,1 тонны прекурсоров;

комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.

"Преступная сеть использовала Telegram-каналы "Карбон", "DDD_Shym" и другие, через которые не только распространялись наркотики, но и велось обучение "новичков" методам их производства. Некоторые создавали собственные каналы, сохраняя связь с основной сетью, которая поставляла прекурсоры и контролировала оборот". Берик Асылов

По его словам, аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.

"Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской области удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд". Берик Асылов

Так, в области Улытау пресечена работа Telegram-наркомагазина "Kaef Mafia". Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 млрд тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности.

В Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина "Dune-Operator 24/7". В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов.

Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларов (USDT).

3 декабря 2025 года стало известно, что в Шымкенте на двух иностранцев, занимавшихся закладкой наркотических средств, возбуждены уголовные дела. Подробности – по ссылке.