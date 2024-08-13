Двухмесячный львенок без присмотра разгуливал по улицам Подмосковья

Двухмесячный львенок гулял по улицам Дмитровского района в Подмосковье. Специалистам малыша передали местные жители, которые приманили маленького хищника, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, детеныша уже осмотрели работники Дмитровской ветеринарной станции и описали его как "малыша средней упитанности с чистой шерстью".

Отмечается, что у львенка отсутствовал чип, поэтому его происхождение выяснить не удалось. Согласно данным ведомства, зверя поместили в местный центр реабилитации для животных.

"В настоящее время малыш находится в закрытом вольере, где ему созданы максимально комфортные условия для реабилитации и адаптации. Однако животное испытывает страх и агрессию, что требует особого подхода специалистов", – поделились сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что житель Алматинской области создал питомник для диких животных.