На базаре Шымкента собирались продать львенка
Фото: pxhere
20 ноября 2024 года полицейские выявили факт попытки продажи львенка около одного из рынков Шымкента. Теперь проводятся следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Живой товар стражи порядка обнаружили в багажнике авто жителя Туркестанской области.
"По факту незаконного обращения с редким и находящимся под угрозой исчезновения, а также запрещенным к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело".Пресс-служба ДП Шымкента
К сожалению, продажа и жестокое обращение с животными в стране не редкость. К примеру, в сентябре правоохранители обнаружили во дворе дома жителя Сарыагашского района льва и нескольких диких птиц. Животных изъяли.
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