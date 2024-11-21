На базаре Шымкента собирались продать львенка

Фото: pxhere

20 ноября 2024 года полицейские выявили факт попытки продажи львенка около одного из рынков Шымкента. Теперь проводятся следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

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