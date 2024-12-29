Штормовое предупреждение объявили на 30 декабря в 15 областях Казахстана

В 15 областях Казахстана на 30 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

Днем на севере, юге, востоке Улытауской области ожидается низовая метель.

На востоке, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На юго-западе, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 30 декабря по 1 января.

