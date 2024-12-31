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События

Юные альпинисты в роли Дедов Морозов: необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы

необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы предновогодние дни наполнены чудесами, особенно для маленьких пациентов 2-й детской клинической больницы. По уже сложившейся традиции альпинисты – Деды Морозы из военно-патриотического клуба "Киров" удивляют детей своим креативным подходом.

Воспитанники клуба спустились с крыши прямо в окна палат, чтобы подарить детям праздник, которого они так ждали.

необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Идея поздравлять ребят таким необычным образом зародилась еще в 2017 году, и с тех пор мероприятие проводится ежегодно под руководством военрука Бахытжана Перимбетова и при поддержке Департамента по делам обороны Алматы.

необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В этот раз зимний волшебник оказался не таким уж и взрослым – роль Деда Мороза исполнил ученик 9-го класса 110-й школы-гимназии Пархат Зиинкал. Вместе со своим взводом он уже не первый год увлекается альпинизмом, покоряя вершины высотой до 4 тыс. метров.необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Появление Деда Мороза через окно вызвало восторг и у детей, и у взрослых. Ребята из военно-патриотического клуба с удовольствием вручали подарки, а детишки, в свою очередь, радовали их стихами и песнями.

необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Стоит отметить, что клуб "Киров" существует уже более восьми лет, и его воспитанники не раз радовали жителей мегаполиса, спускаясь с крыш многоэтажек, чтобы поздравить горожан с Новым годом.

необычное поздравление для маленьких пациентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:42

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Юные альпинисты доказали, что дарить радость можно не только словами, но и оригинальными поступками. Благодаря их инициативе дети, вынужденные встречать Новый год в больнице, почувствовали настоящую новогоднюю магию.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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