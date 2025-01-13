Ержан Саденов озадачил полицейских планами на 2025 год

На расширенном заседании Коллегии МВД Казахстана озвучили ключевые задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, по итогам 2024 года стражам порядка поручено:

активизировать работу с дорожными организациями, местными исполнительными органами по повышению безопасности дорожной инфраструктуры;

обеспечить точечную работу со злостными нарушителями правил дорожного движения с применением цифровых возможностей.

Фото: пресс-служба МВД РК

"В своем недавнем интервью глава государства еще раз подчеркнул необходимость обеспечения реализации принципа "закон и порядок", который является основой справедливого Казахстана. Кроме того, были даны важные и конкретные поручения, в частности противодействие криминалу, пресечение бандитизма, обеспечение неукоснительного исполнения принятых законов, а также борьба с коррупцией. Реализация этих направлений – наша основная задача". Ержан Саденов

Фото: пресс-служба МВД РК

В ходе недавнего интервью Токаев прокомментировал резонансное убийство в Талгаре.