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Общество

Ержан Саденов озадачил полицейских планами на 2025 год

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:50 Фото: пресс-служба МВД РК
На расширенном заседании Коллегии МВД Казахстана озвучили ключевые задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, по итогам 2024 года стражам порядка поручено:

  • активизировать работу с дорожными организациями, местными исполнительными органами по повышению безопасности дорожной инфраструктуры;
  • обеспечить точечную работу со злостными нарушителями правил дорожного движения с применением цифровых возможностей.
МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:50

Фото: пресс-служба МВД РК

"В своем недавнем интервью глава государства еще раз подчеркнул необходимость обеспечения реализации принципа "закон и порядок", который является основой справедливого Казахстана. Кроме того, были даны важные и конкретные поручения, в частности противодействие криминалу, пресечение бандитизма, обеспечение неукоснительного исполнения принятых законов, а также борьба с коррупцией. Реализация этих направлений – наша основная задача".Ержан Саденов
МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:50

Фото: пресс-служба МВД РК

В ходе недавнего интервью Токаев прокомментировал резонансное убийство в Талгаре.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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