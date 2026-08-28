В Казахстане планируют изменить наказание за употребление наркотиков

МВД подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам декриминализации незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта".

В частности, предлагается убрать из Уголовного кодекса две статьи, предусматривающие наказание за употребление наркотиков.

Из документа следует, что действующее законодательство РК предусматривает уголовную ответственность, установленную частями 1 и 2 статьи 296 УК РК, за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах, а также за их незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта.

В частности, за употребление наркотиков в общественных местах в немедицинских целях предусмотрен штраф до 80 МРП (346 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 20 суток.

(346 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 20 суток. За незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта установлен штраф до 160 МРП (692 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 40 суток.

Одновременно Кодексом РК об административных правонарушениях (ст. 440-1) установлена административная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если соответствующее действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

По этой статье установлен штраф в 40 МРП (173 тысячи тенге в 2026 году) или арест на 10 суток.

(173 тысячи тенге в 2026 году) или арест на 10 суток. За повторное нарушение в течение года – штраф 50 МРП (216 250 тенге в 2026 году) или арест на 15 суток.

Таким образом, отмечает МВД, в действующем законодательстве применяются одновременно уголовно-правовые и административно-правовые меры реагирования на деяния, связанные с немедицинским потреблением наркотических средств и их незаконным обращением без цели сбыта.

Как отмечается, основной причиной возникновения рассматриваемой проблемы является необходимость более четкого разграничения уголовной и административной ответственности в зависимости от:

характера совершенного деяния;

размера обнаруженных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

наличия либо отсутствия цели сбыта;

повторности противоправного поведения;

степени угрозы здоровью населения и общественной безопасности;

необходимости применения к лицу профилактических, медицинских и реабилитационных мер.

По данным МВД, ежегодно органами внутренних дел регистрируется около 3000 – 4600 досудебных расследований по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса (2020 – 4 602, 2022 – 3 241, 2023 – 3194, 2024 – 3 372, 2025 – 2 993).

При этом от 45 до 70% дел прекращается по реабилитирующим основаниям.

Осуждено по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса: 2020 год – 3 127 лиц, 2021 год – 2 288, 2022 год – 1 711, 2023 год – 1 750, 2024 год – 1 859, 2025 год – 1 873 лица.

При этом часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса (немедицинское потребление в общественных местах) фактически не применяется: осуждение сократилось с 539 лиц в 2020 году до единичных случаев (1-11) в 2024-2026 годах. Норма является "недействующей" с точки зрения уголовного правосудия, но формально сохраняет уголовно-правовой запрет и судимость.

Что предлагает МВД

Признать утратившими силу части 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК.

Одновременно:

установить административную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта;

установить административную ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах;

предусмотреть профилактические и медицинские меры реагирования.

Также предлагается сохранить уголовную ответственность за наиболее общественно опасные формы незаконного обращения без цели сбыта, одновременно переведя отдельные деяния небольшой общественной опасности в административную плоскость.

При реализации данного варианта могут быть рассмотрены различные модели:

декриминализация части 1, 2 ст. 296 УК РК;

декриминализация хранения наркотических средств без цели сбыта в пределах установленного законом количества;

сохранение уголовной ответственности за изготовление и переработку;

введение административной преюдиции при повторном совершении правонарушения.

В МВД считают, что реализация предлагаемых изменений позволит:

обеспечить более дифференцированный подход к применению мер юридической ответственности в отношении лиц, совершивших деяния без цели сбыта наркотических средств;

сократить количество лиц, приобретающих судимость;

повысить возможности социальной адаптации лиц, совершивших деяния без цели сбыта;

снизить вероятность вторичной криминализации;

обеспечить более широкое применение профилактических, медицинских и реабилитационных мероприятий;

повысить доступность медицинской помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью;

обеспечить реализацию принципов гуманизма и соразмерности юридической ответственности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 сентября.