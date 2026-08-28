В Казахстане планируют изменить наказание за употребление наркотиков
В частности, предлагается убрать из Уголовного кодекса две статьи, предусматривающие наказание за употребление наркотиков.
Из документа следует, что действующее законодательство РК предусматривает уголовную ответственность, установленную частями 1 и 2 статьи 296 УК РК, за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах, а также за их незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта.
- В частности, за употребление наркотиков в общественных местах в немедицинских целях предусмотрен штраф до 80 МРП (346 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 20 суток.
- За незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта установлен штраф до 160 МРП (692 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 40 суток.
Одновременно Кодексом РК об административных правонарушениях (ст. 440-1) установлена административная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если соответствующее действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
- По этой статье установлен штраф в 40 МРП (173 тысячи тенге в 2026 году) или арест на 10 суток.
- За повторное нарушение в течение года – штраф 50 МРП (216 250 тенге в 2026 году) или арест на 15 суток.
Таким образом, отмечает МВД, в действующем законодательстве применяются одновременно уголовно-правовые и административно-правовые меры реагирования на деяния, связанные с немедицинским потреблением наркотических средств и их незаконным обращением без цели сбыта.
Как отмечается, основной причиной возникновения рассматриваемой проблемы является необходимость более четкого разграничения уголовной и административной ответственности в зависимости от:
- характера совершенного деяния;
- размера обнаруженных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- наличия либо отсутствия цели сбыта;
- повторности противоправного поведения;
- степени угрозы здоровью населения и общественной безопасности;
- необходимости применения к лицу профилактических, медицинских и реабилитационных мер.
По данным МВД, ежегодно органами внутренних дел регистрируется около 3000 – 4600 досудебных расследований по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса (2020 – 4 602, 2022 – 3 241, 2023 – 3194, 2024 – 3 372, 2025 – 2 993).
При этом от 45 до 70% дел прекращается по реабилитирующим основаниям.
Осуждено по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса: 2020 год – 3 127 лиц, 2021 год – 2 288, 2022 год – 1 711, 2023 год – 1 750, 2024 год – 1 859, 2025 год – 1 873 лица.
При этом часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса (немедицинское потребление в общественных местах) фактически не применяется: осуждение сократилось с 539 лиц в 2020 году до единичных случаев (1-11) в 2024-2026 годах. Норма является "недействующей" с точки зрения уголовного правосудия, но формально сохраняет уголовно-правовой запрет и судимость.
Что предлагает МВД
Признать утратившими силу части 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК.
Одновременно:
- установить административную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта;
- установить административную ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах;
- предусмотреть профилактические и медицинские меры реагирования.
Также предлагается сохранить уголовную ответственность за наиболее общественно опасные формы незаконного обращения без цели сбыта, одновременно переведя отдельные деяния небольшой общественной опасности в административную плоскость.
При реализации данного варианта могут быть рассмотрены различные модели:
- декриминализация части 1, 2 ст. 296 УК РК;
- декриминализация хранения наркотических средств без цели сбыта в пределах установленного законом количества;
- сохранение уголовной ответственности за изготовление и переработку;
- введение административной преюдиции при повторном совершении правонарушения.
В МВД считают, что реализация предлагаемых изменений позволит:
- обеспечить более дифференцированный подход к применению мер юридической ответственности в отношении лиц, совершивших деяния без цели сбыта наркотических средств;
- сократить количество лиц, приобретающих судимость;
- повысить возможности социальной адаптации лиц, совершивших деяния без цели сбыта;
- снизить вероятность вторичной криминализации;
- обеспечить более широкое применение профилактических, медицинских и реабилитационных мероприятий;
- повысить доступность медицинской помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью;
- обеспечить реализацию принципов гуманизма и соразмерности юридической ответственности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 сентября.