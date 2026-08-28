#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
Право

В Казахстане планируют изменить наказание за употребление наркотиков

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:57 Фото: pexels
МВД подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам декриминализации незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта".

В частности, предлагается убрать из Уголовного кодекса две статьи, предусматривающие наказание за употребление наркотиков.

Из документа следует, что действующее законодательство РК предусматривает уголовную ответственность, установленную частями 1 и 2 статьи 296 УК РК, за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах, а также за их незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта.

  • В частности, за употребление наркотиков в общественных местах в немедицинских целях предусмотрен штраф до 80 МРП (346 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 20 суток.
  • За незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта установлен штраф до 160 МРП (692 000 тенге в 2026 году), исправительные или общественные работы либо арест до 40 суток.

Одновременно Кодексом РК об административных правонарушениях (ст. 440-1) установлена административная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если соответствующее действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

  • По этой статье установлен штраф в 40 МРП (173 тысячи тенге в 2026 году) или арест на 10 суток.
  • За повторное нарушение в течение года – штраф 50 МРП (216 250 тенге в 2026 году) или арест на 15 суток.

Таким образом, отмечает МВД, в действующем законодательстве применяются одновременно уголовно-правовые и административно-правовые меры реагирования на деяния, связанные с немедицинским потреблением наркотических средств и их незаконным обращением без цели сбыта.

Как отмечается, основной причиной возникновения рассматриваемой проблемы является необходимость более четкого разграничения уголовной и административной ответственности в зависимости от:

  • характера совершенного деяния;
  • размера обнаруженных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • наличия либо отсутствия цели сбыта;
  • повторности противоправного поведения;
  • степени угрозы здоровью населения и общественной безопасности;
  • необходимости применения к лицу профилактических, медицинских и реабилитационных мер.

По данным МВД, ежегодно органами внутренних дел регистрируется около 3000 – 4600 досудебных расследований по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса (2020 – 4 602, 2022 – 3 241, 2023 – 3194, 2024 – 3 372, 2025 – 2 993).

При этом от 45 до 70% дел прекращается по реабилитирующим основаниям.

Осуждено по частям 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса: 2020 год – 3 127 лиц, 2021 год – 2 288, 2022 год – 1 711, 2023 год – 1 750, 2024 год – 1 859, 2025 год – 1 873 лица.

При этом часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса (немедицинское потребление в общественных местах) фактически не применяется: осуждение сократилось с 539 лиц в 2020 году до единичных случаев (1-11) в 2024-2026 годах. Норма является "недействующей" с точки зрения уголовного правосудия, но формально сохраняет уголовно-правовой запрет и судимость.

Что предлагает МВД

Признать утратившими силу части 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК.

Одновременно:

  • установить административную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта;
  • установить административную ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественных местах;
  • предусмотреть профилактические и медицинские меры реагирования.

Также предлагается сохранить уголовную ответственность за наиболее общественно опасные формы незаконного обращения без цели сбыта, одновременно переведя отдельные деяния небольшой общественной опасности в административную плоскость.

При реализации данного варианта могут быть рассмотрены различные модели:

  • декриминализация части 1, 2 ст. 296 УК РК;
  • декриминализация хранения наркотических средств без цели сбыта в пределах установленного законом количества;
  • сохранение уголовной ответственности за изготовление и переработку;
  • введение административной преюдиции при повторном совершении правонарушения.

В МВД считают, что реализация предлагаемых изменений позволит:

  • обеспечить более дифференцированный подход к применению мер юридической ответственности в отношении лиц, совершивших деяния без цели сбыта наркотических средств;
  • сократить количество лиц, приобретающих судимость;
  • повысить возможности социальной адаптации лиц, совершивших деяния без цели сбыта;
  • снизить вероятность вторичной криминализации;
  • обеспечить более широкое применение профилактических, медицинских и реабилитационных мероприятий;
  • повысить доступность медицинской помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью;
  • обеспечить реализацию принципов гуманизма и соразмерности юридической ответственности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
закон
11:02, 02 января 2025
В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков: закон подписал президент
В Казахстане планируют изменить подходы к нормотвочеству
10:50, 04 декабря 2023
В Казахстане планируют изменить подходы к нормотворчеству
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
15:33, 14 января 2026
Политику управления госсобственностью планируют внедрить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
11:22, Сегодня
Нурмагомедов придумал новое прозвище для Двалишвили
&quot;Выглядел слабо&quot;: бельгийское Sporza раскритиковало игру &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Андерлехтом&quot;
10:55, Сегодня
"Выглядел слабо": бельгийское Sporza раскритиковало игру "Кайрата" в матче с "Андерлехтом"
Мовсар Евлоев
10:31, Сегодня
Волкановски видит единственный путь к победе над Евлоевым в бою за титул
&quot;Ничего не изменилось&quot;: &quot;Спорт-Экспресс&quot; отреагировал на вылет &quot;Кайрата&quot; из ЛЕ
10:04, Сегодня
"Ничего не изменилось": "Спорт-Экспресс" отреагировал на вылет "Кайрата" из ЛЕ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: