Пожизненное лишение свободы хотят ввести в Казахстане за производство наркотиков

В настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в стране наблюдается рост числа нарколабораторий. За семь месяцев этого года полицией ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках. Только в Алматы установлено 11 таких фактов, второе место заняла Алматинская область, где наркоборцами ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято более 200 кг готовой к употреблению "синтетики" и свыше двух тонн прекурсоров.

Фото: пресс-служба МВС РК

За последние две недели в Алматы ликвидированы две нарколаборатории. В конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они за 800 тыс. тенге арендовали дом в садовом товариществе "Домостроитель" и организовали производство мефедрона. Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У них изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.

Через десять дней полицейскими задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъяты:

мефедрон;

прекурсоры;

респираторная маска;

оборудование для синтеза наркотиков.

Его "виртуальные" кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за кг готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере.

"Рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования", – пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков. Сейчас на рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство.

Днями ранее казахстанцы привезли из Пхукета в Алматы наркотики и попались в аэропорту.