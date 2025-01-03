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События

Требует обстоятельных обсуждений: президент высказался по вопросу о едином часовом поясе

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в большом интервью газете "Ana tili" затронул и тему единого часового пояса, который ввели в стране в марте 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подтвердил, что в курсе дискуссий вокруг этого вопроса, и выразил уверенность, что правительство и Парламент смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.

"Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства", – сказал президент.

Токаев подчеркнул, что на его взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в Парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов.

"Договорились до 1 марта 2025 года всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения. Убежден, Парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение", – заявил президент.

С полным текстом интервью главы государства газете "Ana tili" можно ознакомиться здесь.

Андрей Дюсупов
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