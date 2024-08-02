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Смена часового пояса: на публичном обсуждении озвучили выводы о влиянии на энергопотребление

Публичное обсуждение смены часового пояса, петиция, влияние на энергопотребление, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:01 Фото: рixabay
2 августа 2024 года начались публичные обсуждения петиции об отмене перехода Казахстана на единый часовой пояс, сообщает Zakon.kz.

В петиции одним из проблемных моментов было указано то, что перевод времени ударил по кошелькам казахстанцев. "Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что как свершившийся уже факт приводит к росту потребления электроэнергии, и, соответственно, к дополнительным расходам", – говорилось в петиции "Вернуть время обратно назад".

Во время публичного обсуждения выступил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Нурлан Булатбаев. По его словам, проведенный анализ показал, что смена часового пояса на тарифы по электроэнергии в целом не повлияла.

При этом, по словам Булатбаева, сравнение объема потребляемой электроэнергии в марте 2023 года и марте 2024 года показало незначительный рост.

"Но эта тенденция имела место и в предыдущих годах... Каждый год идет рост потребления электроэнергии на 2-3%", – сделал ремарку спикер.

Рост потребления он связывает с увеличением количества потребителей электроэнергии в стране, вводом новых жилплощадей и объектов, и т.д.

"Поэтому считаем, что смена (часового пояса. – Прим. ред.) не влияет на повышение тарифа и значительное повышение потребления. Поэтому считаем, что петиция подлежит отказу", – резюмировал Нурлан Булатбаев.

Кроме того, во время публичного обсуждения петиции представители рабочей группы по ее рассмотрению отметили, что в настоящее время объективно оценивать влияние перевода времени на рост энергопотребления будет необъективно – должен пройти год с момента перевода. Текущий же мониторинг показал отсутствие влияния на энергопотребление.

Петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане подана 22 апреля 2024 года. 7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тысяч.

С 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Изменение коснулось большей части страны.

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