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События

Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма: Токаев о юбилее Великой Победы

9 мая , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
В большом интервью газете "Ana tili" президент рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма.

"Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием. О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой".Касым-Жомарт Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, план празднования юбилея Победы достаточно насыщенный, он включает в себя военный парад в Астане, чествование ветеранов и тружеников тыла, концерты, выставки, документальные фильмы и телепрограммы, исторические книги и фотоальбомы.

"Продолжится исследовательская работа по увековечиванию памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой", – добавил президент.

По его мнению, наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле.

Ранее президент высказался по вопросу о едином часовом поясе.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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