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События

Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы

Военный парад, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:18 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев начал выступление на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны", – заявил Токаев.

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет лишь горе и утраты, а мир – это бесценное богатство.

"Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. Отрадно, что сегодня среди нас находятся уважаемые ветераны, сумевшие выстоять в этой страшной войне. Дорогие ветераны, выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всех соотечественников! Героизм воинов-фронтовиков навечно останется в нашей памяти, а их беззаветная любовь к Родине и самоотверженность всегда будут служить примером для потомков. Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты! Низкий поклон вам!", – сказал президент.

Выступая 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наш народ внес огромный вклад в Великую Победу.

Трансляцию масштабного военного парада в честь 80-летия Великой Победы в Астане можете посмотреть здесь.

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Андрей Дюсупов
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