Токаев высказался об отношениях с лидерами крупных мировых держав

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли средних держав на мировой арене и рассказал о внешней политике нашей страны в непростых условиях общемировой тенденции кризиса дипломатических отношений, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента, которым он поделился в большом интервью газете "Ana tili", система международных отношений находится в упадке – нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав, а Совет безопасности ООН, по существу, парализован.

"Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию. Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства", – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что именно сейчас настало время, когда средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами, и высказался об отношениях с лидерами крупных мировых держав.

Фото: akorda.kz

"Президент Путин – опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну – 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи. Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль".

Фото: akorda.kz

"Председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан – крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана. Во время государственного визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление".

Фото: akorda.kz

"Трамп положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире... Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы".

Ранее глава государства заявил, что не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане.

С полным текстом интервью главы государства газете "Ana tili" можно ознакомиться здесь.