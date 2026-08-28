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Общество

Токаев: Заметными на мировой арене стали "средние державы"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:21 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая отметил роль нашей страны в мировой политике, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, происходящие в мире беспрецедентные события носят лавинообразный, несистемный, хаотичный, трудно предсказуемый характер.

"Эти катаклизмы вовлекли в свою орбиту практически все страны и народы. Государства, особенно крупные страны, по сути, перестали доверять друг другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН и ее институтов. Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности. На этом неблагополучном фоне на первый план стали выходить региональные международные организации, их роль ощутимо возросла. Более заметными на мировой арене стали государства, которые принято называть "средними державами". К этой категории стран отнесен Казахстан", – сказал Токаев.

В то же время, отмечает президент, в этом нестабильном мире набрала силу относительно новая тенденция.

"Стремительное развитие получили цифровые технологии и искусственный интеллект. Конечные и даже промежуточные результаты данного процесса носят дискуссионный характер, порой непонятны даже тем, кто разрабатывает эти технологии. Например, высказан прогноз о замене ядерного оружия инструментами искусственного интеллекта уже в обозримом будущем. Все это подтверждает отсутствие закономерностей и логики в мировом развитии со всеми тяжелейшими последствиями для будущих поколений", – добавил глава государства.

Ранее Токаев отметил, что на первый состав Курултая возлагается исключительная ответственность.

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Азамат Сыздыкбаев
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