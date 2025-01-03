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События

Президент не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане

Станция , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 10:38 Фото: pixabay
Отвечая на вопрос журналиста издания "Ана тілі", президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность активного развития атомной энергетики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава государства также рассказал, есть ли в правительстве понимание, каким компаниям отдадут предпочтение при строительстве АЭС в Казахстане:

"Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западные".

Токаев отметил, что в 2025 году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.

"Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", – заявил Токаев.

Ранее глава государства опроверг информацию о том, что он якобы планирует возглавить ООН в 2026 году, и в связи с этим в Казахстане проведут досрочные президентские выборы.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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