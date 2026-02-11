Эдуард Полетаев: президент придает важное значение бюджетному контролю

Провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов поручил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства. Детали – в интервью Zakon.kz с политологом Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард Эдуардович, о какой именно "модели устойчивого роста" говорит президент и какие приоритеты государство должно зафиксировать, чтобы уйти от инерционного развития прошлых лет?

– Президент говорил о том, что нашей стране требуется конкретный план укрепления экономики в условиях глобальных изменений, способный адаптироваться к новым рискам. При этом нельзя забывать миссию государства, связанную с увязкой экономического роста с улучшением качества жизни граждан. И действительно, необходимо выстраивать новые приоритеты, хотя Касым-Жомарт Токаев выступил после премьер-министра Олжаса Бектенова, который доложил о работе по обеспечению устойчивого развития экономики. Глава государства по этому поводу отметил хороший результат по росту экономических показателей. Однако настолько ли этот рост гармоничен и устойчив, как нужно, – это вопрос, требующий изучения.

Понятно, что для полноценного перехода к новой самодостаточной и диверсифицированной модели экономического развития стране необходимо принять конкретные и эффективные меры. В частности, по предотвращению инфляционных шоков, наблюдавшихся в последнее время. Президент недаром призвал срочно переломить неблагоприятную ситуацию, поручив правительству и Нацбанку обеспечить снижение инфляции в течение трех лет и предупредил о персональной ответственности за результат. Ведь когда инфляция высока, это ведет к системным рискам – от потери доверия к нацвалюте и сокращения покупательской способности населения до дисбаланса государственного бюджета.

Что необходимо зафиксировать? Самое главное – это уважение к частной собственности. В этом смысле обращает на себя внимание предложение Токаева закрепить в Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда. Считаю, что это не только важная социальная норма, но и экономическая. Сюда же можно добавить гарантии и стимулы для казахстанских и иностранных частных инвестиций, формирование эффективной налоговой системы, достойную заработную плату, финансирование производственной деятельности, более суровую индивидуальную ответственность для исполнителей из госорганов. Не стоит забывать и о необходимости высококачественного образования, которое позволило достичь высокого уровня благосостояния в странах Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, что вполне можно повторить в Казахстане.

Внутреннее производство сегодня имеет важное значение для Казахстана. В разгар любого кризиса обычно включается режим защиты внутреннего рынка, а страна по многим позициям зависит от импорта. Мы должны продолжать инвестировать в собственное производство, предоставлять предприятиям необходимые ресурсы. К примеру, президент отметил, что при наличии всех необходимых условий в стране так и не сформировалась полноценная нефтегазохимическая отрасль, предложив наладить производство такой необходимой продукции, как автозапчасти, медоборудование, посуда и т. д.

Я бы еще добавил необходимость смещения акцентов на развитие креативной экономики, о которой, впрочем, ранее глава государства уже говорил. Она видится весьма жизнеспособным вариантом для развивающихся стран. Тем более, что инновации и творчество – это возобновляемое топливо, запасы которого лишь увеличиваются с его использованием. Креативность двигает инновации, которые поощряют изменения. Креативная экономика не только генерирует экономический рост, создает рабочие места, экспортные доходы, но и одновременно способствует социальной интеграции, культурному разнообразию и развитию человеческого потенциала. Растущая важность нематериальных активов при этом представляет собой новый вызов для общества и государства.

– Глава государства часто говорит о важности внедрения цифровых технологий. По Вашему мнению, насколько реалистично сделать искусственный интеллект и цифровизацию "стержнем экономической модели"? И какой эффект это окажет на экономический суверенитет Казахстана?

– Искусственный интеллект и цифровизация, по моему мнению, представляют собой новую базу для материального благосостояния как отдельного индивида, так и государства в целом. Неспроста в тренде у молодежи творческие профессии, ее представители хотят стать блогерами, уважают ИИ и IT-технологии, дизайн. "Цифра" их мотивирует к, возможно, более полной реализации своего потенциала. Еще великий экономист Адам Смит утверждал, что стремление каждого к собственной выгоде, к умножению богатства служит важнейшим побудительным мотивом человеческой деятельности. Эта движущая сила поступков и есть предпосылка создания справедливого и рационального порядка в обществе.

Допустим, Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. А это обеспечение, в том числе, главенствующего ныне принципа "Закон и порядок". Для Казахстана любовь к ИИ, а также к "цифре" может стать поворотным моментом: внедрение практичных решений на их основе открывает возможности для власти и бизнеса, стремящихся модернизировать государственные услуги, оптимизировать производственные процессы или улучшить такие секторы, как здравоохранение и образование.

Конечно, это надо делать при условии наличия четких нормативных рамок и стратегий внедрения. Ведь у всех этих новаций есть зловещая сторона. Совершенно вовремя в своем выступлении Токаев заявил об опасности ИИ в преступных схемах и потребовал усилить киберзащиту. Допустим, системы, подобные ChatGPT, все еще находятся в поиске решений. Стремление как можно быстрее завоевать долю рынка заставляет их искать пользователей повсюду. А это означает предоставление продуктов потребителям, которые пока не обладают достаточными гарантиями не только эффективности, но и безопасности. Видимо, цифровизацию вкупе с ИИ надо рассматривать как полезный инструмент, а опасность заключается в том, как его используют. Поэтому Казахстану также нужно параллельно ужесточению мер по противодействию киберпреступности уделять должное внимание обеспечению цифровой грамотности населения.

– Как Вы оцениваете подходы Токаева, направленные на ревизию бюджета и эффективность госрасходов?

– В целом, бюджетному контролю глава государства придает важное значение, рассматривая его как один из эффективных рычагов проведения реформ в стране. Он не только поручил правительству и акиматам провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства, но и жестко призвал "прекратить сумасбродство", в том числе имея в виду практику финансирования проектов из опасений неосвоения бюджета либо на основе субъективного выбора. В ходе такого контроля, на мой взгляд, не просто будет проверяться целевое использование бюджетных ассигнований. Тут обеспечиваются интересы государства и общества.

Качественные и нужные траты бюджета для современного Казахстана являются важным условием построения сильного и благополучного государства, защиты интересов его граждан. Не секрет же, что как в республиканских, так и в местных бюджетах сконцентрированы огромные финансовые и материальные ресурсы. При этом именно они обеспечивают финансирование наиболее значимых расходов социального характера. Например, в январе 2025 года правительство планировало, что консолидированные расходы республиканского бюджета за год составят 25,8 трлн тенге. При этом расходы на социальную сферу увеличили до 9,6 трлн тенге, что формирует 37,2% от общего объема расходов. А эффективный расход такой огромной суммы важен для самочувствия общества.

При этом общество – это нация граждан. Когда не только власти, но и люди напрямую заинтересованы в создаваемом богатстве государства, они требуют четких правил и оберегают активы страны. В этом и заключается истинное противоядие от коррупции. Поэтому проведение анализа эффективности госрасходов может послужить основой для выработки долгосрочной и более эффективной политики государства, а также чаще позволяет использовать бюджет как полезный социальный инструмент.

– Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон. Как это отразится на экономике и инвестиционном потенциале страны?

– Токаев задачу по задействованию потенциала специальных экономических зон ставил еще в Послании народу Казахстана. Для нашей страны эта модель не нова, но ее влияние на экономический рост, улучшение уровня доходов и условий труда, а также повышение общего благосостояния в тех странах, где ее внедрение оказалось успешным, продолжают мотивировать другие государства. Это поручение – хороший знак, особенно учитывая, что эффективность имеющихся СЭЗ оказалась не столь многообещающей. Их успех во многом зависит не только от создания, но и от реализации и управления.

Токаев подчеркнул, что СЭЗ должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций. В основном для этого и появляются данные географические зоны в пределах границ страны. Здесь правила ведения бизнеса должны быть более благоприятны, чем на остальной территории. То есть СЭЗ в новой модели должны предложить более либеральную, привлекательную и эффективную деловую среду. К структурным факторам успеха также относятся наличие ж/д, автодорог, портов и аэропортов, земли, рабочей силы, инфраструктуры, вспомогательных услуг для бизнеса.

Зарубежные исследования, проведенные на примере специальных или особых экономических зон в ряде стран, свидетельствуют, что данная модель привлечения инвестиций оказала воздействие на рост занятости и экспорта, способствовала передаче технологий, интеграции с национальной экономикой и в итоге повлияла на ее структурные изменения. В настоящее время такие зоны уже не открывают в экономически депрессивных районах. Инвесторы хотят видеть более прагматичные критерии: хорошую логистическую связь с международными рынками, наличие природных ресурсов, готовность индустриальных парков, облегчающих консолидацию производственных цепочек, качественные услуги и т.д.

– Хотелось бы услышать Ваше мнение о ключевых направлениях, в которые, по словам президента, следует направлять инвесткапитал.

– Недавно ЮНКТАД, структура ООН по торговле и развитию, опубликовала свой доклад, в котором отмечается, что глобальные иностранные инвестиции серьезно сокращаются из-за геополитики и экономических рисков. По сути, ресурсы идут не туда, где они наиболее необходимы, а в те страны, где работать с ними проще и выгоднее. Не стоит забывать и о растущей мировой конкуренции в борьбе за инвестиции. Но несмотря на эту борьбу, Токаев в сентябрьском Послании заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла. По его словам, значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли, и это неплохо, но теперь надо направить инвестиции в обрабатывающую промышленность. Также он предложил предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

На заседании правительства глава государства не просто перечислил инвестиционно привлекательные направления: редкоземельные металлы, нефтегазохимия, цифровая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, транспорт, агропереработка. Он назначил своего помощника Мурата Нуртлеу координатором по работе с иностранными инвесторами, а советника Асета Иргалиева – куратором по работе с международными финансовыми институтами. То есть виден системный подход к решению важной задачи. Так и надо рассматривать Казахстан в качестве экономической возможности. Страна все еще представляет собой недооцененный актив с большими запасами минеральных ресурсов, развивающейся инфраструктурой и населением, стремящимся к эффективной и хорошо оплачиваемой работе. Но такая возможность не предоставляется автоматически. Она зависит не от инвесторов, а от нас.

Никто из-за рубежа не собирается вкладываться в создание процветающего Казахстана, у них есть для этого свои страны. Нужно создать подходящие условия. Экономика развивается не росчерком пера, а за счет цепочек создания стоимости, контрактов, денежных потоков и проектов, которые производят товары и услуги, экспортируют продукцию.

Логика проста: зарубежный капитал вкладывается туда, где есть недоиспользованные возможности, активизирует их, генерирует производство, которое затем окупает инвестиции. Инвесторы редко приходят в страны без правил и гарантий, с отсутствием профессиональных компетенций. В свою очередь большое количество иностранных инвестиций означает лучшие возможности инвестировать в энергетическую инфраструктуру, транспорт, технологическую модернизацию по всей стране. Одним из наиболее позитивных эффектов прихода международных инвесторов является передача передовых технологий и лучших деловых практик, в их числе – инновации в управлении, цифровизация и энергоэффективность. Оказавшись в стране, инвестиции могут проникнуть и в другие секторы, создавая положительный мультипликативный эффект. Ко всему этому у Казахстана есть широкие возможности. Намерения теперь на нашей стороне. Поэтому, как заключил глава государства, первостепенная задача правительства заключается в оптимизации процесса принятия таких смелых и обоснованных решений.