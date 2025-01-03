Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений президента

Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений президента, озвученных им в интервью газете Ana tili. Об этом заявил глава Кабмина Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Руководитель правительства посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО и проверил ход исполнения поручений главы государства по развитию цифровых технологий, внедрение которых является новым источником роста экономики. Бектенов отметил, что в своем интервью президент поставил конкретные задачи по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния граждан.

Фото: primeminister.kz

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев доложил о ходе создания цифрового хаба, ядром которого станет Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Отдельное внимание было уделено подготовке отечественных кадров для востребованной на рынке труда индустрии, а также разработке соответствующего образовательного контента.

Премьер-министр отметил практическую пользу развития ИИ, подчеркнув, что масштабное внедрение технологических решений в первую очередь должно оказать положительный эффект на качество жизни казахстанцев.

"Глава государства в своем сегодняшнем интервью поставил перед правительством задачу по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния граждан. Мы стремимся к самодостаточной экономике с развитыми несырьевыми отраслями, которые будут создавать продуктивные рабочие места, тем самым обеспечивая стабильным достатком семьи во всех регионах страны. Казахстан успешно развивает GovTech и IT-сферу, и это нужно продолжить. В целом цифровая экономика должна стать одной из значимых и динамичных точек роста", – подчеркнул Бектенов.

Он напомнил, что, как отмечено в интервью президента, первоочередными задачами правительства остаются обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр добавил, что правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili.

С полным текстом интервью главы государства газете "Ana tili" можно ознакомиться здесь.