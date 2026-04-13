Олжас Бектенов жестко раскритиковал реализацию поручений президента в транспортной сфере

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений главы государства в области развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана. Об этом Zakon.kz 13 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Заслушаны доклады министра транспорта Нурлана Сауранбаева, председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова. Внимание акцентировано на качестве и сроках исполнения задач, поставленных по модернизации инфраструктуры, внедрению цифровых решений и увеличению доли отрасли в структуре экономики страны.

Фото: primeminister.kz

По данным Минтранспорта, валовый выпуск в сфере транспорта и складирования по итогам 2025 года составил 12,2 трлн тенге. В январе-марте текущего года рост отрасли – 12,8%.

Автомобильным транспортом за прошедший год перевезено 353 млн тонн грузов внутри страны. В прошлом году были завершены работы по 4 крупным проектам: "Калбатау – Майкапчагай", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Атырау – Астрахань" и "Караганда – Алматы" общей протяженностью 2 тыс. км. В настоящее время ведется развитие транзитных коридоров, включая маршруты "Актобе – Кызылорда", "Бейнеу – Саксаульский", "Центр – Запад", "Караганда – Жезказган" и обход Сарыагаша. В целом ежегодный охват дорожными работами доведен до 13 тыс. км. В рамках модернизации автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС в прошлом году завершены работы на 2 объектах. На сегодня 37 охвачены строительными работами с полным завершением в 2027 году.

"Премьер-министр подверг критике низкие темпы работ по модернизации пунктов пропуска, указав на отсутствие должной динамики. Поручено ускорить все операционные процессы. В рамках комплексного развития транзитного потенциала рассмотрены вопросы развития железнодорожного транспорта. По данным НК "Қазақстан темір жолы", по итогам 2025 года объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн, что на 20% выше уровня 2024 года. Доля транзита в общем объеме перевозок составила 10%. За январь-март 2026 года транзит вырос еще на 14% – с 8 до 9 млн тонн, при этом контейнерные перевозки увеличились на 6%". Пресс-служба правительства РК

Внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Ведется работа по сокращению сроков доставки по ТМТМ, введению сквозных тарифов по маршруту Алтынколь – Поти/Батуми, интеграции цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии. В настоящее время реализуются крупные инфраструктурные проекты на железной дороге общей протяженностью 3,9 тыс. км. В их числе строительство линий Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз, а также модернизация участков Алтынколь – Жетыген, Шалкар – Бейнеу, Бейнеу – Мангистау.

Фото: primeminister.kz

"Олжас Бектенов отметил недостаточную мобилизацию ресурсов для строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Подчеркнуто, что недостаточная укомплектованность объекта техникой и рабочей силой сдерживает реализацию проекта. Поручено принять соответствующие меры". Пресс-служба правительства РК

Кроме того, в целях раскрытия потенциала подчеркнута необходимость расширения пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов до 100 млн тонн в год. Это даст импульс международным перевозкам и упростит процедуру прохождения пунктов пропуска.

"Руководитель правительства также подверг критике слабые темпы работ по модернизации железнодорожных вокзалов и поручил завершить все строительно-монтажные работы в текущем году. В части развития морской инфраструктуры доложено о проводимой работе по развитию перевозок с использованием портов Актау и Курык. Отмечена важность проведения в текущем году дноуглубительных работ в порту Актау объемом 1,3 млн кубометров". Пресс-служба правительства РК

Также сообщается, что премьер-министр обратил внимание на затягивание процедур приобретения 6 единиц контейнеровозов для курсирования по маршруту Актау – Баку. Поручено ускорить работу по выводу нового транспорта на указанный маршрут. В сфере гражданской авиации по итогам 2025 года перевезено 20,8 млн пассажиров, в аэропортах обслужено 31,8 млн человек, включая аэропорт Астаны (9,2 млн человек) и Алматы (12 млн человек). До 2028 года предусмотрена реализация 11 инфраструктурных проектов, среди которых 4 новых аэропорта, 2 взлетно-посадочные полосы, а также модернизация имеющейся инфраструктуры в 5 городах. На текущий год запланировано расширение международной маршрутной сети до 135 маршрутов в 30 стран (2024 год – 115 маршрутов).

На совещании было доложено, что в результате принятых по поручению президента мер обеспечено снижение стоимости отечественного авиатоплива для казахстанских авиакомпаний. На сегодня цена в аэропортах РК составляет порядка 800 долларов за тонну топлива, что делает ее более привлекательной по сравнению с соседними странами. В результате принятых комплексных мер в аэропорты Казахстана привлечены новые иностранные компании, среди которых Centrum Air (Узбекистан), Shiraq Avia (Армения), Martinair (Нидерланды), One Air (Великобритания), Atlas Air (США), MNG Airlines (Турция) и др. Внимание было уделено планам работы грузовой авиакомпании АО "KTZ Air Cargo" по развитию маршрутной сети. Компания нацелена на повышение устойчивости транспортной системы страны.

Вместе с тем премьер-министр указал на недоработки по закупу воздушных судов малой авиации. Поручено доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда. На совещании рассмотрены вопросы цифровизации отрасли. В настоящее время перевозки осуществляются с 42 странами мира, количество иностранных бланков разрешений на перевозки по сравнению с 2022 годом выросло в 3 раза. Для упрощения и ускорения процедуры процесс их выдачи переведен в электронный формат. Внедрена система CarGoRuqsat, с Китаем обеспечен безлимитный обмен, оцифровано 70% иностранных бланков разрешений. В марте 2026 года запущен пилот e-Permit со странами ОТГ, а также начата реализация пилота e-CMR для международных перевозок. Принимаемые меры направлены на повышение прозрачности процедур, сокращение сроков оформления и снижение административных издержек.

Фото: primeminister.kz

Руководитель правительства поручил продолжить переход на цифровой формат выдачи иностранных бланков разрешений с международными партнерами.

"Президент всегда подчеркивает, что транзит – это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны. Тем не менее имеются замечания и к полноте, и к оперативности исполнения поручений. Буду лично отслеживать динамику. Наша задача – мобилизовать силы по всем направлениям работы", – подчеркнул Олжас Бектенов.

