Пик паводков еще не пройден: Бектенов дал поручения правительству

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим дал поручения министрам и акимам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, сложившаяся ситуация с обильными снегопадами, глубоким промерзанием грунта, ранним приходом тепла и дождями привела к масштабным паводкам, особенно в западных регионах. Всего было подтоплено порядка 1,5 тыс. домов, имеются разрушения жилищ и дорог. В ряде регионов также объявлен режим ЧС местного масштаба.

"Как мы видим, реальная угроза паводков была недооценена регионами. Мы должны значительно активизировать работу. Как отметил глава государства во время вчерашнего совещания, пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление. Значит начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. К этому надо быть готовыми", – сказал Олжас Бектенов.

В этой связи премьер-министр поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей.

"Сейчас это самое главное. Где необходимо, надо обеспечить заблаговременную эвакуацию", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами и другими силовыми структурами глава правительства поручил обеспечить привлечение достаточного объема сил и средств для проведения своевременных аварийно-спасательных и неотложных работ в подтопленных населенных пунктах. А акиматам – принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

"Необходимо извлечь уроки из допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", – заявил Олжас Бектенов.

Также он поручил провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин и выработать предложения по ее устранению. Здесь каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий.

"В этой связи поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы. К этой работе надо привлечь опытных отраслевых экспертов", – добавил он.

Среди других поручений: министерствам по чрезвычайным ситуациям, нацэкономики, финансов, транспорта, строительства, водных ресурсов и акиматам регионов незамедлительно начать оценку ущерба и оказать материальную помощь пострадавшим людям. Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов.

"Никто из пострадавших не останется без помощи! Контроль и координация за Канатом Бозумбаевым", – заключил Олжас Бектенов.

Ранее глава правительства обратился к казахстанцам с просьбой оказывать содействие спасателям и не осложнять их работу.

В МЧС заявили, что пять областей остаются в зоне подтопления.