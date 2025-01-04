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События

Североатлантический циклон накроет Казахстан: прогноз погоды на ближайшие дни

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 20:08 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-6 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", североатлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду западных, северо-западных и северных регионов республики, в зоне его фронтальных разделов прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.

"К 6 января по территории страны начнет распространяться холодная воздушная масса, показания термометров понизятся, пройдет снег. Южные, юго-восточные регионы окажутся под влиянием фронтальных разделов южно-каспийского циклона, с которым ожидаются осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.

Центральные, 5-6 января восточные регионы страны будут находиться в области влияния высокого давления, здесь ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман, мокрый снег и гололед.

"На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до 12 мороза-3 тепла, днем до 8 мороза-3 тепла, на северо-западе ночью до 4-15 мороза, днем до 2-12 мороза, на севере ночью и днем до 2-10 мороза, в центре ночью до 5-13 мороза, днем до 0-10 мороза, на востоке ночью до 10-25 мороза, днем до 5-13 мороза, на юге, юго-востоке основной фон температуры ночью 0-10 мороза, в горных районах 13-20 мороза, днем 3 мороза-8 тепла, в горных районах 3-8 мороза", – рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 5 января объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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