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События

Метель, туман и гололед: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 17:15 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 5 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается гололед. Временами туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Туман. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный днем порывы 18 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.

На севере, западе, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На востоке, юге Абайской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается гололед, на юге области туман.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге, востоке, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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