Цыганский "Барон" отмывал миллионы через Казахстан и Россию
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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о задержании нескольких лиц, подозреваемых в финансировании преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) Камчыбека Асанбека, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальной информации за 27 июня 2025 года, в рамках уголовного дела были задержаны:
- Д.Л.К., известный под прозвищем "Барон" – глава семьи цыган, предположительно вовлеченной в финансирование ОПГ;
- Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. – его предполагаемые родственники и соучастники.
Все они водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
Установлено, что "Барон" и члены его семьи причастны не только к финансированию преступной группировки, но и к незаконному обороту наркотиков в особо крупных размерах:
"По данным следствия, они занимались переправкой наркотических средств с территории Чуйской области в Казахстан и Россию".
Полученные от преступной деятельности средства, как утверждает ГКНБ, отмывались через торговлю меховыми изделиями, а также через импорт автомобилей из Германии и США.
7 апреля 2025 года сообщалось, что из Кыргызстана экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
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