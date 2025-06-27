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Мир

Цыганский "Барон" отмывал миллионы через Казахстан и Россию

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 11:48 Фото: pexels
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о задержании нескольких лиц, подозреваемых в финансировании преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) Камчыбека Асанбека, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной информации за 27 июня 2025 года, в рамках уголовного дела были задержаны:

  • Д.Л.К., известный под прозвищем "Барон" – глава семьи цыган, предположительно вовлеченной в финансирование ОПГ;
  • Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. – его предполагаемые родственники и соучастники.

Все они водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Установлено, что "Барон" и члены его семьи причастны не только к финансированию преступной группировки, но и к незаконному обороту наркотиков в особо крупных размерах:

"По данным следствия, они занимались переправкой наркотических средств с территории Чуйской области в Казахстан и Россию".

Полученные от преступной деятельности средства, как утверждает ГКНБ, отмывались через торговлю меховыми изделиями, а также через импорт автомобилей из Германии и США.

7 апреля 2025 года сообщалось, что из Кыргызстана экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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