Гульмира Сатыбалды не смогла оспорить приговор

Бывшая жена Кайрата Сатыбалды, осужденная к 12 годам, внесла апелляционную жалобу на приговор, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно 6 января 2025 года, апелляционная инстанция суда Алматы рассмотрела жалобу осужденной и оставила ее без удовлетворения.

В августе 2024 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам лишения свободы. Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.