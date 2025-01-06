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События

Гульмира Сатыбалды не смогла оспорить приговор

Гульмира Сатыбалды не смогла обжаловать приговор, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 15:14 Фото: скриншот видео ТК "Хабар"
Бывшая жена Кайрата Сатыбалды, осужденная к 12 годам, внесла апелляционную жалобу на приговор, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно 6 января 2025 года, апелляционная инстанция суда Алматы рассмотрела жалобу осужденной и оставила ее без удовлетворения.

В августе 2024 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам лишения свободы. Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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