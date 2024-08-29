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Лишение свободы человека, вымогательство: в Алматы вынесли приговор Гульмире Сатыбалды

Приговор Гульмире Сатыбалды вынесли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:28 Фото: скриншот видео ТК "Хабар"
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы 29 августа 2024 года огласили приговор Гульмире Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия.

Что установлено судом

В 2011 году Сатыбалды предложила единственному акционеру АО, потерпевшему, совместно вести бизнес. Доли участия в АО разделили и подсудимая стала неофициальным владельцем 34% акций.

"В 2019 году из-за поступившей информации подсудимая обвинила потерпевшего Ж. в хищении денежных средств в сумме 5 млрд тенге. Затем, вступив в предварительный сговор с личным помощником Батыршаевым, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая его в доме в полной изоляции на протяжении 165 дней. В результате был нанесен тяжкий урон психическому состоянию последнего", – сообщили в суде Алматы.

Пока потерпевший был в изоляции, Сатыбалды завладела деньгами и имуществом его и его близких родственников, путем вымогательства.

"В результате причинила материальный ущерб в особо крупном размере – 217,9 млн тенге. Кроме того, Сатыбалды совершила самоуправство. Осуществляя свое предполагаемое право, она принудила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 млрд тенге", – сообщили в суде.

Прокурор просил назначить Сатыбалды 13 лет лишения свободы. Батыршаеву – 10 лет.

Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание и взыскать с подсудимых причиненный материальный и моральный ущерб.

Сами подсудимые вину не признали.

Какое наказание назначено

Приговором суда Гульмира Сатыбалды признана виновной и приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества.

Батыршаев признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы.

Суд взыскал с осужденной Сатыбалды в пользу потерпевшего материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге, а также в счет компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге, с осужденного Батыршаева – 2 млн тенге.

По гражданскому иску еще двух потерпевших с осужденной взыскан материальный ущерб в размере 233 млн и 109 млн тенге, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

Судебное разбирательство началось 3 июня 2024 года. В материалах дела указывался захват активов компании, незаконный захват помещения в Алматы по ул. Москвина, д. 41а, незаконный захват помещения по пр. Абая, д. 150/230.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды обвинили в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Мади Батыршаев тоже был осужден в рамках тех уголовных дел, ему дали семь лет лишения свободы.

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