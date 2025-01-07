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События

Эффективность программы "Кең дала 2" показали результаты акмолинских сельхозпроизводителей

сельское хозяйство в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 18:32 Фото: УВП Акмолинской области
Одним из успешных участников программы "Кең дала 2" стало ТОО "Максимовское" Сандыктауского района. В 2024 году компания получила кредит в размере 500 млн тенге под гарантию АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", сообщает Zakon.kz.

Эти средства позволили предприятию своевременно закрыть текущие потребности, такие как приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, топлива и запчастей.

Программа "Кең дала 2" стала важным инструментом поддержки сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области. Льготные кредиты, предоставленные в рамках программы, помогают аграриям решать ключевые задачи во время весенне-полевых и уборочных работ, повышать эффективность и развивать предприятия.

"Благодаря программе "Кең дала 2" мы смогли уверенно начать уборочную кампанию. Задолженность по кредиту была полностью погашена уже в ноябре 2024 года, то есть досрочно. Мы стали первыми, кто вернул средства, и сразу же подали документы на новое финансирование. Сегодня мы подписали документы и получили 800 млн тенге для подготовки к весенне-полевым работам 2025 года", – отметил директор ТОО "Максимовское" Александр Закусилов.

Он также подчеркнул, что программа создает беспрецедентные условия для аграриев, которые раньше вынуждены были брать кредиты в банках второго уровня под высокие проценты. Теперь же АПК региона получает доступ к льготным кредитам, что способствует стабильному развитию отрасли.

В рамках программы "Кең дала 2" на весенне-полевые и уборочные работы 2025 года заключено рамочное соглашение об открытии кредитной линии между АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "СПК "KOKSHE" на сумму 32 млрд тенге.


"На сегодняшний день в АО "СПК "KOKSHE" сформирован пул из 69 сельхозтоваропроизводителей на сумму 26,6 млрд тенге. Из них 22 заявки на общую сумму 7,5 млрд тенге поступили из Жаркаинского района", – сообщила директор департамента кредитования АО "СПК "KOKSHE" Дина Ахметжанова.

Напомним, в рамках программы "Кең дала 2" в 2024 году 35 сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области получили финансирование на общую сумму 11 млрд тенге, что помогло региону эффективно подготовиться к сезонным полевым работам. Программа "Кең дала 2" продолжает поддерживать аграриев региона, обеспечивая стабильность и развитие сельскохозяйственного производства.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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