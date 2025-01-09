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Парень в камуфляже и с оружием всполошил полицию Астаны

Парень в камуфляже и с оружием испугал астанчан, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 17:02 Фото: ДП Астаны
В Астане 9 января в полицию поступило сообщение о молодом человеке с пистолетом и в камуфляжной одежде, шагающем по улице Мухамеджанова, сообщает Zakon.kz.

На вызов незамедлительно выехали стражи порядка.

"В ходе проверки установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата, приобретенным ранее через интернет. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой", – сообщили в ДП столицы.

В итоге в полицию вызвали его законных представителей. Проводится проверка.

8 января в Йоханнесбурге задержали внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. Его подозревают в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и угоне автомобиля. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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