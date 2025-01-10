Япония ввела санкции против компании из Казахстана

Правительство Японии на заседании Кабинета министров 10 января расширило санкции из-за ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о запрете на экспорт в Россию и компании из других стран 335 позиций, включая детали двигателей для специальных транспортных средств, таких как краны и мотоциклы, а также товаров, которые помогут укрепить промышленную мощь России, пишет Nikkei.com. Под эмбарго также попадут химические вещества, такие как капсаицин, которые связаны с разработкой химического оружия.

По информации на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, санкции вступят в силу с 23 января. Они включают заморозку активов российских 11 физических лиц и 29 организаций, трех банков (ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк). Также заморозка активов коснется одного гражданина КНДР и грузинского MRB Bank.

Запрет на экспорт коснется 22 двух организаций Российской Федерации и 31 организацию других стран, которые подозревают в содействии уклонению РФ от санкций. В список вошли компании из ОАЭ (1), КНР (18), Казахстана (1), Кыргызстана (2), Турции (8). В данном случае меры будут введены с 17 января.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел Японии, из Казахстана под экспортные санкции попала компания Da Group 22, базирующаяся в Астане.

Фото: mofa.go.jp





Из открытых источников известно, что ТОО "Da Group 22" основано в 2022 году. Оно занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их запчастями.

Эта компания уже попадала в санкционные списки Евросоюза и США. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана, комментируя это, сообщали ранее, что о намерениях западных стран в отношении этой компании ведомству было известно заранее в рамках диалога по вопросу санкций с внешними партнерами.