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События

Ушел из жизни известный казахстанский ученый Мекемтас Мырзахметов

Скончался известный абаевед Мекемтас Мырзахметулы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 12:42 Фото: facebook.com/ualikhanovkitaphana
Умер абаевед и филолог Мекемтас Мырзахметов. Он скончался на 95 году жизни, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальной странице Жамбылской областной универсальной научной библиотеки им. Ш. Уалиханова в Facebook. 

"В связи с безвременной кончиной Мекемтаса Мырзахметулы, известного деятеля, литературоведа, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии РК и Международной премии "За заслуги в тюркском мире"  Жамбылская областная универсальная научная библиотека им. Ш. Уалиханова выражает соболезнования семье и близким погибшего", – значится в сообщении.

Известный казахский ученый, чьи научные труды были посвящены абаеведению, филологии, мухтароведению, ясавиведению и поэзии Абая, всю жизнь собирал наследие этих великих личностей. Видный деятель анализировал, систематизировал и записывал их для следующих поколений.

В библиографии ученого десятки опубликованных научных трудов и произведений.

Мекемтас Мырзахметулы Мырзахметов родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района Туркестанской области.

Утром 10 января стало известно о том, что в США на 85-м году жизни умер известный казахстанский писатель Мухтар Магауин.  

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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