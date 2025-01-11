Ушел из жизни известный казахстанский ученый Мекемтас Мырзахметов
Об этом сообщается на официальной странице Жамбылской областной универсальной научной библиотеки им. Ш. Уалиханова в Facebook.
"В связи с безвременной кончиной Мекемтаса Мырзахметулы, известного деятеля, литературоведа, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии РК и Международной премии "За заслуги в тюркском мире" Жамбылская областная универсальная научная библиотека им. Ш. Уалиханова выражает соболезнования семье и близким погибшего", – значится в сообщении.
Известный казахский ученый, чьи научные труды были посвящены абаеведению, филологии, мухтароведению, ясавиведению и поэзии Абая, всю жизнь собирал наследие этих великих личностей. Видный деятель анализировал, систематизировал и записывал их для следующих поколений.
В библиографии ученого десятки опубликованных научных трудов и произведений.
Мекемтас Мырзахметулы Мырзахметов родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района Туркестанской области.
Утром 10 января стало известно о том, что в США на 85-м году жизни умер известный казахстанский писатель Мухтар Магауин.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной.