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Общество

Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае

Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:30 Фото: pixabay
Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена незаконная деятельность нелегального криптообменника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аlau.kz, с 2020 по 2024 год семейная пара осуществляла в Костанае запрещенную предпринимательскую деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов вне площадки Международного финансового центра "Астана", сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

"В указанный период они создали вебсайт, через который совершили обменные операции с цифровыми активами Bitcoin, Litecoin и другими на общую сумму 2,3 млрд тенге. На незаконные доходы они приобрели автотранспортное средство и земельный участок стоимостью 16 млн тенге", – отмечает издание.

Судом №2 Костаная супруги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 214 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Мужчина взят под стражу в зале суда. Его жене наказание отсрочено на пять лет из-за наличия малолетних детей. Незаконно нажитое имущество конфисковано в доход государства. Гражданский иск прокурора в отношении подсудимых удовлетворен в полном объеме на общую сумму более 2,3 млрд тенге, который будет исполнен в том числе за счет арестованного имущества, принадлежащего осужденным.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу обратило внимание на распространяемые в соцсетях видеоролики, на которых люди путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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