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События

Случаев интернет-мошенничества стало меньше в Алматы

Гаджет , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 20:01 Фото: pixabay
В минувшем году в южной столице зафиксировано снижение случаев интернет-мошенничества на 12%, сообщает Zakon.kz.

Такими цифрами поделились в криминальной полиции Алматы. Вместе с тем, по их данным, за прошедшее время значительно улучшилась раскрываемость данной разновидности афер.

Так, через информационную систему "Кибернадзор" заблокировано 746 ресурсов, способствующих интернет-мошенничеству.

Кроме того, с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся жертвами аферистов, повсеместно проводятся профилактические мероприятия.

"К сожалению, современный вызов киберпреступников обязывает нас принимать быстрые, оперативные и превентивные меры, чтобы дать отпор. В этой связи в прошлом году на базе департамента полиции было создано подразделение киберпол, которое продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий", – проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

При этом казахстанцам не стоит терять бдительности. К примеру, граждан, использующих WhatsApp Web и бесплатный VPN, предупредили о том, что их аккаунты могли легко взломать мошенники.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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