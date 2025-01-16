Случаев интернет-мошенничества стало меньше в Алматы

В минувшем году в южной столице зафиксировано снижение случаев интернет-мошенничества на 12%, сообщает Zakon.kz.

Такими цифрами поделились в криминальной полиции Алматы. Вместе с тем, по их данным, за прошедшее время значительно улучшилась раскрываемость данной разновидности афер.

Так, через информационную систему "Кибернадзор" заблокировано 746 ресурсов, способствующих интернет-мошенничеству.

Кроме того, с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся жертвами аферистов, повсеместно проводятся профилактические мероприятия.

"К сожалению, современный вызов киберпреступников обязывает нас принимать быстрые, оперативные и превентивные меры, чтобы дать отпор. В этой связи в прошлом году на базе департамента полиции было создано подразделение киберпол, которое продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий", – проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

При этом казахстанцам не стоит терять бдительности. К примеру, граждан, использующих WhatsApp Web и бесплатный VPN, предупредили о том, что их аккаунты могли легко взломать мошенники.